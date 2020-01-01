Признаки, что пора увольняться
Читай также: Как побороть тягу к сладкому: совет диетолога
О смене рабочего места сотрудники обычно начинают задумываться при низкой зарплате или при отсутствии карьерного роста. Но это не единственные причины для смены приоритетов.
- Вы не хотите идти на работу
Вы ложитесь спать, опасаясь следующего рабочего дня? Сомнения по поводу рабочего дня - это нормально, но если вас начинает аж трясти от мысли, что нужно на работу, лучше написать заявление.
- Вы занимаетесь чем угодно, но не работой
Все время откладываете дела на потом.Подумайте, должна быть хоть какая-то часть вашей работы более интересна, чем лента Facebook или Instagram.
- Это сказывается на вашем здоровье
Вы постоянно на больничном? Вы выпиваете несколько (или много) бокалов вина каждый вечер, чтобы пережить плохой рабочий день? Вы стали очень нервным и у вас начались проблемы со сном и появился лишний вес? Никакая работа не стоит того, чтобы жертвовать своим здоровьем.
- Нет карьерного роста
Вы проявляете инициативу, стараетесь прыгнуть выше головы, но этого никто не видит. На вас вешают много другой работы, которая не способствует развитию ваших профессиональных навыков. Следует подумать о смене работы.
- Негативная рабочая среда
Трудно чувствовать себя счастливым или даже довольным на рабочем месте, если ваши коллеги постоянно жалуются, а ваш начальник постоянно недоволен. Более того, пессимистическая атмосфера может негативно сказываться на вашем отношении к работе.
- Будущее компании под вопросом
Многие компании переживают взлеты и падения, если ваша компания значительно отстает или находится в зоне риска закрытия, вам следует рассмотреть возможность ухода.
Ранее мы писали, когда нельзя принимать важные решения.
Полная версия правил