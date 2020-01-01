Что делать, если вас не покидает чувство, что пора уходить с работы?

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О смене рабочего места сотрудники обычно начинают задумываться при низкой зарплате или при отсутствии карьерного роста. Но это не единственные причины для смены приоритетов.

Вы не хотите идти на работу

Вы ложитесь спать, опасаясь следующего рабочего дня? Сомнения по поводу рабочего дня - это нормально, но если вас начинает аж трясти от мысли, что нужно на работу, лучше написать заявление.



Признаки, что пора увольняться depositphotos.com

Вы занимаетесь чем угодно, но не работой

Все время откладываете дела на потом.Подумайте, должна быть хоть какая-то часть вашей работы более интересна, чем лента Facebook или Instagram.

Это сказывается на вашем здоровье

Вы постоянно на больничном? Вы выпиваете несколько (или много) бокалов вина каждый вечер, чтобы пережить плохой рабочий день? Вы стали очень нервным и у вас начались проблемы со сном и появился лишний вес? Никакая работа не стоит того, чтобы жертвовать своим здоровьем.

Нет карьерного роста

Вы проявляете инициативу, стараетесь прыгнуть выше головы, но этого никто не видит. На вас вешают много другой работы, которая не способствует развитию ваших профессиональных навыков. Следует подумать о смене работы.



Признаки, что пора увольняться depositphotos.com

Негативная рабочая среда

Трудно чувствовать себя счастливым или даже довольным на рабочем месте, если ваши коллеги постоянно жалуются, а ваш начальник постоянно недоволен. Более того, пессимистическая атмосфера может негативно сказываться на вашем отношении к работе.

Будущее компании под вопросом

Многие компании переживают взлеты и падения, если ваша компания значительно отстает или находится в зоне риска закрытия, вам следует рассмотреть возможность ухода.

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