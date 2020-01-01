Почему лучше отложить все важные дела на утро .

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Коуч и педагог Школы леди Ирина Зайцева знает, что эмоциональность бывает очень вредна. Она в этом убедилась во время съемок реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Девушки плохо контролировали свой пыл. Они зажигались, словно спичка, и принимали поспешные решения. Не только пацанки могут не владеть эмоциями. Клиенты Ирины, вполне успешные люди, также совершают необдуманные поступки. Просто делают это в неправильное время.



Когда нельзя принимать важных решений: ответ коуча Пресс-служба

Знаете, когда нельзя принимать важных решений? Вечером, – рассказывает Ирина. – Казалось бы, все это знают, а чуть ли не каждый день во время индивидуальных консультаций (и в бизнесе, и в вопросах отношений) вскрываем такие ситуации, когда приходится снова и снова повторять моим любимым клиентам, чтобы не принимали решений вечером. Просто вечер – эмоциональный, а утро – рациональное. Поэтому вечером принимаются решения «на эмоциях», а утром более осознанно и взвешенно. Если сказать проще и привычнее: утро вечера мудренее! Отложите все важные решения до утра. Выспитесь и подумайте «на свежую голову». Уверена, решение будет самым правильным.

Кстати, благодаря мудрым советам Ирины пацанки смогли стать спокойнее и изменили свою жизнь. Если вы хотите последовать их примеру – заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг в пятый сезон реалити.

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