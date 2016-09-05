День Рождения матери Терезы: 12 заповедей известной монахини

26 августа 1910 родилась Тереза Калькуттская. Которую 4 сентября 2016 года Папа Римский Франциск причислил к лику святых Римско-католической церкви.

Мать Терезу признали святой EPA/UPG

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Мать Тереза родилась в 1910 году в Скопье, столице Македонии. Она стала основательницей женской монашеской конгрегации Сестры Миссионерки Любви и служила бедным и больным.

В 1979 году мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира, а в 2003 году, спустя шесть лет после кончины, причислена к лику блаженных.

Памятник Матери Терезе в Шкодере (Албания) Фото: Юлия Мясоедова

12 заповедей Матери Терезы:

Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все с улыбкой и продолжайте делать свое дело. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра – все равно творите добро. Если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманывать – все равно будьте честны и откровенны. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – все равно прощайте их. С материальной точки зрения у Вас есть все в этом мире, но Ваше сердце опечалено; пусть Вас не волнует то, чего у Вас нет, – просто идите и служите людям: держите их руки в своих и выражайте любовь; если Вы будете следовать этому совету, Вы будете сиять, как маяк. Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних. Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения – нужно научиться терпеть и прощать. Разочаровавшись в одном человеке, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить. Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. Величайшая нищета – это нищета сердца. Любовь – это плод, который созревает в любое время и до которого может дотянуться любая рука. Самое важное лекарство – это нежная любовь и забота.

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