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День Рождения матери Терезы: 12 заповедей известной монахини

Комментариев: 6
26 августа 1910 родилась Тереза Калькуттская. Которую 4 сентября 2016 года Папа Римский Франциск причислил к лику святых Римско-католической церкви.

Мать Терезу признали святой
Мать Терезу признали святой
EPA/UPG

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Мать Тереза родилась в 1910 году в Скопье, столице Македонии. Она стала основательницей женской монашеской конгрегации Сестры Миссионерки Любви и служила бедным и больным.

В 1979 году мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира, а в 2003 году, спустя шесть лет после кончины, причислена к лику блаженных.

Памятник Матери Терезе в Шкодере (Албания)
Памятник Матери Терезе в Шкодере (Албания)
Фото: Юлия Мясоедова

12 заповедей Матери Терезы:

  1. Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все с улыбкой и продолжайте делать свое дело.
  2. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра – все равно творите добро.
  3. Если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманывать – все равно будьте честны и откровенны.
  4. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – все равно прощайте их.
  5. С материальной точки зрения у Вас есть все в этом мире, но Ваше сердце опечалено; пусть Вас не волнует то, чего у Вас нет, – просто идите и служите людям: держите их руки в своих и выражайте любовь; если Вы будете следовать этому совету, Вы будете сиять, как маяк.
  6. Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних.
  7. Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения – нужно научиться терпеть и прощать. 
  8. Разочаровавшись в одном человеке, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить. 
  9. Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. 
  10. Величайшая нищета – это нищета сердца.
  11. Любовь – это плод, который созревает в любое время и до которого может дотянуться любая рука.
  12. Самое важное лекарство – это нежная любовь и забота.

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Теги: Мать Тереза, заповеди Матери Терезы, канонизация Матери Терезы
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  05.09.2016, 12:44
Оценка:  -1
гость
Alexander!!! Зроби хоч одну мільйонну того, що зробила вона і тоді філософтвуй, диванний ти наш хєрой з гемороєм.
Alexander!!!    05.09.2016, 13:50
Оценка:  0
Alexander!!!
на канонизацию не претендую
hfleibt  (аноним)  05.09.2016, 10:40
Оценка:  0
hfleibt
за всё благодарите Бога!
Alexander!!!    05.09.2016, 08:31
Оценка:  0
Alexander!!!
прочитал заповеди... налицо признаки нахождения в прелести - самолюбование своими делами. А где же "с сердцем сокрушенным и смиренным"?
Alexander!!!    05.09.2016, 08:29
Оценка:  -1
Alexander!!!
и все так чинно и благородно
гость  (аноним)  05.09.2016, 02:13
Оценка:  -1
гость
Первое фото ужасное. И памятник ужасен.
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