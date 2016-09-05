День Рождения матери Терезы: 12 заповедей известной монахини
26 августа 1910 родилась Тереза Калькуттская. Которую 4 сентября 2016 года Папа Римский Франциск причислил к лику святых Римско-католической церкви.
Читай также: 20 заповедей Марии Монтессори для родителей
Мать Тереза родилась в 1910 году в Скопье, столице Македонии. Она стала основательницей женской монашеской конгрегации Сестры Миссионерки Любви и служила бедным и больным.
В 1979 году мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира, а в 2003 году, спустя шесть лет после кончины, причислена к лику блаженных.
12 заповедей Матери Терезы:
- Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все с улыбкой и продолжайте делать свое дело.
- Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра – все равно творите добро.
- Если вы честны и откровенны, то люди могут вас обманывать – все равно будьте честны и откровенны.
- Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – все равно прощайте их.
- С материальной точки зрения у Вас есть все в этом мире, но Ваше сердце опечалено; пусть Вас не волнует то, чего у Вас нет, – просто идите и служите людям: держите их руки в своих и выражайте любовь; если Вы будете следовать этому совету, Вы будете сиять, как маяк.
- Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних.
- Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения – нужно научиться терпеть и прощать.
- Разочаровавшись в одном человеке, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить.
- Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире.
- Величайшая нищета – это нищета сердца.
- Любовь – это плод, который созревает в любое время и до которого может дотянуться любая рука.
- Самое важное лекарство – это нежная любовь и забота.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой
- Известный музыкант открыл сеть ресторанов с бесплатной едой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил