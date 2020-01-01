Щедривки для взрослых: Смешные тексты на украинском языке
Первый день Рождества, а также праздник Маланки - пора радости и веселья, когда можно запросто заколядовать и исполнить шуточную песню-щедривку. Ivona предлагает прочесть и подобрать для себя веселые тексты для дружной компании.
Приближается светлый праздник Рождества. На Юге и Востоке Украины принято колядовать в первый день Рождества (7 января) после окончания Богослужения. Тогда мужчины, как правило, поют колядки, а женщины - щедривки. Щедруют также в Щедрый вечер - на праздник Маланки - 13 января и перед Крещением - 19 января. Предлагаем забавные щедривки “для взрослых“ на украинском языке, чтобы развеселить компанию:
***
Читай также: Щедрый вечер: Тексты коротких посевалок на украинском языке
Коза, Меланка і Циганка
Йдуть на подвір'я наше зранку,
На всі щедрують голоси:
“Давайте за те нам ковбаси!“
Ватаги весело крокують,
Добро і радість всім щедрують.
Де ходять ряджені - там сміх
А з неба сипле-сипле сніг.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Баночку івасів - щоб ніколи не висів,
Кільце ковбаски - щоб стояв до Паски,
Бутилочку кагору - щоб дивився вгору,
А як не дасте - то він до пупа приросте!
***
Читай также: Рождественская подборка: 6 фильмов для семейного просмотра
Щедрий Вечір !
Добрий Вечір !
На щастя, на здоров'я, На Новий Рік,
Щоб уродило краще,
Ніж торік Жито,пшениця,
Всяка пашниця, Коноплі - по стелю,
Сорочка - по землю,
А льон - по коліна,
Аби в вас хрещених
Голова не боліла,
Кукурудза - на диво,
Ячмінь - на пиво,
Пшениця - на коровай,
А ти, добрий господарю,
Про все це добре дбай,
І цукровий бурячок,
Щоб був добрий первачок,
Щоб корова отелилась,
Свиня славно поросилась,
Курка яйця хай несе,
Бджілка меду принесе,
Пошли вдачі,господарю,на все!
Бажаю вам щастя, Бажаю вам миру,
У серці - любові,
А в хаті - добра,
І щоб не хворіла дітвора!
Веселої вдачі!
Щоб не були ледачі!
Здоров'я нівроку - Нового вам Року!
У злагоді жити!
І діточок ростити!
Білявих,чорнявих,
Веселих і жвавих!
Не бійтесь приємну
Цю мати мороку,
Щасливого вам Року!!!
***
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом!
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті!
***
Читай также: “Щедрик“: ТОП-5 самых красивых украинских исполнений
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою - там жито копою,
Де віл рогом - то там жито стогом.
Де віл хвостом - то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Щедрівочка щедрувала,
З новим роком вас вітала,
Щоб і курки в вас неслися,
Щоб і свині в вас велися,
Щоб і кіт у домі нявкав і собака в дворі гавкав,
Щоб ваш дім фінанси мав, а в господаря стояв!
***
Читай также: Погода в Украине на Рождество 2020: Будет ли снег
В нашого хазяїна золотії гори,
Золотії гори, високії дуби.
Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров’я.
Дуби порубати, землю попахати
Та й поволочити.
Землю попахати, дочку віддати,
Пива наварити.
Пива наварити, сина оженити
Да й гарно погуляти.
Гарно погуляти, ой дай боже,
На той рік дождати!
***
Послала нас мати в село щедрувати.
А батько сварився, щоб не барився.
А мати казала, щоб ви дали сала.
Виносьте книш, бо впущу в хату миш!
Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!
Дайте ще й кишку - з'їм у затишку!
Дайте, дядьку, п'ятака,
А ви, тітко, гроші,
Будьте хороші! Добрий вечір!
***
Читай также: Новогодний плейлист: ТОП-10 самых праздничных песен всех времен
Тікай, кутя, із покутя,
А узвар - іди на базар,
Паляниці, лишайтесь на полиці,
А дідух - на теплий дух,
Щоб покинути кожух.
***
Сію, вію, посіваю…
Дайте грошей,
більш не знаю!
***
Щоб євро сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї - Лексус ще у парі,
У хаті - з мрамору камін,
Та й бассейн, хоча б один.
Щоб гідромассажер з Джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
Ранее мы рассказывали, как Рождество отмечают католики.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.