Веселые тексты щедривок на украинском языке .

Первый день Рождества, а также праздник Маланки - пора радости и веселья, когда можно запросто заколядовать и исполнить шуточную песню-щедривку. Ivona предлагает прочесть и подобрать для себя веселые тексты для дружной компании.

Приближается светлый праздник Рождества. На Юге и Востоке Украины принято колядовать в первый день Рождества (7 января) после окончания Богослужения. Тогда мужчины, как правило, поют колядки, а женщины - щедривки. Щедруют также в Щедрый вечер - на праздник Маланки - 13 января и перед Крещением - 19 января. Предлагаем забавные щедривки “для взрослых“ на украинском языке, чтобы развеселить компанию:

***

Читай также: Щедрый вечер: Тексты коротких посевалок на украинском языке

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

“Давайте за те нам ковбаси!“

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені - там сміх

А з неба сипле-сипле сніг.

Щедривки для взрослых: Смешные тексты на украинском языке pinterest.com

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Баночку івасів - щоб ніколи не висів,

Кільце ковбаски - щоб стояв до Паски,

Бутилочку кагору - щоб дивився вгору,

А як не дасте - то він до пупа приросте!

***

Читай также: Рождественская подборка: 6 фильмов для семейного просмотра

Щедрий Вечір !

Добрий Вечір !

На щастя, на здоров'я, На Новий Рік,

Щоб уродило краще,

Ніж торік Жито,пшениця,

Всяка пашниця, Коноплі - по стелю,

Сорочка - по землю,

А льон - по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза - на диво,

Ячмінь - на пиво,

Пшениця - на коровай,

А ти, добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилась,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі,господарю,на все!

Бажаю вам щастя, Бажаю вам миру,

У серці - любові,

А в хаті - добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я нівроку - Нового вам Року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих,чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

Щедривки для взрослых: Смешные тексты на украинском языке pinterest.com

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом!

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті!

***

Читай также: “Щедрик“: ТОП-5 самых красивых украинских исполнений

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою - там жито копою,

Де віл рогом - то там жито стогом.

Де віл хвостом - то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Щедрівочка щедрувала,

З новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кіт у домі нявкав і собака в дворі гавкав,

Щоб ваш дім фінанси мав, а в господаря стояв!

Щедривки для взрослых: Смешные тексты на украинском языке pinterest.com

***

Читай также: Погода в Украине на Рождество 2020: Будет ли снег

В нашого хазяїна золотії гори,

Золотії гори, високії дуби.



Приспів:



Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров’я.



Дуби порубати, землю попахати

Та й поволочити.

Землю попахати, дочку віддати,

Пива наварити.

Пива наварити, сина оженити

Да й гарно погуляти.

Гарно погуляти, ой дай боже,

На той рік дождати!

***

Послала нас мати в село щедрувати.

А батько сварився, щоб не барився.

А мати казала, щоб ви дали сала.

Виносьте книш, бо впущу в хату миш!

Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!

Дайте ще й кишку - з'їм у затишку!

Дайте, дядьку, п'ятака,

А ви, тітко, гроші,

Будьте хороші! Добрий вечір!

Щедривки для взрослых: Смешные тексты на украинском языке pinterest.com

***

Читай также: Новогодний плейлист: ТОП-10 самых праздничных песен всех времен

Тікай, кутя, із покутя,

А узвар - іди на базар,

Паляниці, лишайтесь на полиці,

А дідух - на теплий дух,

Щоб покинути кожух.

***

Сію, вію, посіваю…

Дайте грошей,

більш не знаю!

***

Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї - Лексус ще у парі,

У хаті - з мрамору камін,

Та й бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з Джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

Ранее мы рассказывали, как Рождество отмечают католики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.