Узнайте об истории и традициях католического Рождества в разных странах.

Рождество Христово - один из важнейших церковных праздников в году. 25 декабря католическое Рождество 2020 отмечают верующие многих стран - Западная Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, а также страны Африки и Азии. Об истории и традициях католического Рождества вам расскажет Ivona.

Празднование Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году, поэтому традиции католического Рождества насчитывают много тысяч лет. Встреча Рождества Христова у католиков проходит по строгому плану, который, практически, никогда не нарушается.

Сочельник

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Традиции соблюдать очень строгий пост 24 декабря придерживаются практически все католики. В канун Рождества готовят и едят только сочиво - зерна пшеницы или ячменя, отваренные в воде и приправленные медом. Пост прекращается с появлением на небе первой звезды.

Католическое Рождество 2020: традиции празднования freepik.com

Исповедь и торжественная месса

Даже те католики, которые в течение года редко посещают церковь, в Рождество обязательно присутствуют на торжественной вечерней мессе, где зачитывают отрывки из Ветхого Завета и вспоминают библейские события, связанные с рождением младенца Иисуса. В канун Рождества католические церкви открыты с самого раннего утра: прихожане могут прийти на исповедь и покаяться в своих грехах до наступления праздника.

Украшение дома

Рождество у католиков - это спокойный семейный праздник, который встречают в узком кругу. Дома, еще задолго до наступления праздника, украшают яслями с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая у католиков является одним из главных символов Рождества. Эти атрибуты присутствуют в домах католиков вовсе не случайно. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса. Красиво украшенные елочки и омелы также занимают в домах католиков почетное место. Одна из интересных традиций у католиков - поручать детям изготовление рождественских игрушек. Такие поделки в форме фонариков, сердечек и разных зверюшек потом тоже вешают на елочку в качестве украшения.

Католическое Рождество 2020: традиции празднования freepik.com

Что готовят на рождественский ужин

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Перед тем, как приступить к трапезе, все члены семьи молятся и по старшинству преломляют облатку (пресный хлеб). Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей - все это символы здоровья, удачи и достатка. Обязательно на столе присутствует и рыба. А как же утки, гуси да индюшки? По правилам, в рождественскую ночь мясных блюд на столе быть не должно. Их можно подавать ко второй рождественской трапезе, 25 декабря. Любопытно, что за рождественским столом всегда есть одно пустое место - кто бы ни пришел в дом - он будет желанным и дорогим гостем.

Колядование

Колядки в католических семьях поют и за рождественским столом, и на следующий день после наступления праздника. Ряженые (не только дети, но и взрослые) ходят по домам, распевая песни с пожеланием добра и счастья. Правда, католическая церковь относится к колядованию не очень хорошо, считая этот обряд отголоском язычества. Поэтому шумные забавы, карнавалы и народные гуляния в католических странах далеко не так популярны, как в странах православных.

Католическое Рождество 2020: традиции празднования freepik.com

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