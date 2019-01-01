Подготовили для вас полезные советы, как хранить зимние вещи, чтобы они не потеряли вид до следующего зимнего сезона.

1. Условия хранения

Неправильное хранение одежды и обуви может стать причиной потери внешнего вида ваших любимых вещей. Они могут полинять, деформироваться и приобрести неприятный запах.

Чтобы избежать этого, нужно знать простые правила хранения.

Не стоит хранить в полиэтиленовых пакетах, а также спрессовывать их. Это мешает циркуляции воздуха и как результат – неприятный запах и все условия для появления моли.

Условия для сохранения внешнего вида твоего гардероба – циркуляция воздуха, отсутствие прямых солнечных лучей, повышенной влажности и экстремального перепада температур.

2. Бой с молью

В этом деле вам помогут эфирные масла лаванды, кедра и кипариса. Смочите маслом ватный тампон и разложи по коробкам и на полках шкафа, где будешь хранить одежду. Так же есть множество способов уже готовых пластин, аэрозолей и мешочков с наполнителем. Они тоже подойдут для этих целей. Но не забывайте, что нужно периодически освежать их и менять, чтобы они не теряли свою эффективность.

3. Шерстяные вещи

Перед тем, как спрятать зимние свитера, их лучше постирать. Так они лучше сохранятся и порадуют тебя при первых же холодах чистотой и приятным запахом.

ТОП-6 полезных советов по хранению зимней одежды pixabay.com

В отличие от верхней одежды, не стоит оставлять свитера на плечиках, чтобы они не растянулись. Аккуратно сложите их в картонную коробку или чистый контейнер из пластика. Не забудьте про проветривание и положите средство защиты от моли.

4. Верхняя одежда

Верхнюю одежду лучше хранить на плечиках. Чехол может быть из хлопчатобумажной ткани, чтобы он пропускал воздух. Если места для хранения всей верхней одежды на вешалках недостаточно, то нужно вывернуть ее наружу подкладкой и аккуратно упаковать в проветриваемые коробки или тканевые чехлы и сложить в шкаф.

5. Меховые изделия

Особых условий хранения требуют изделия из натурального меха. Идеальный вариант отдать свою красавицу-шубку на хранение к специалистам. Сейчас такие услуги есть в химчистках и некоторых меховых салонах.

Мех нужно хранить при определенной температуре, соблюдая все правила.

Но если у вас нет такой возможности, не отчаивайся. Не пожалейте денег на хороший кофр для одежды. Он должен быть изготовлен из “дышащей“ ткани. Почистьте шубу специальной щеткой, повесьте на плечики и определите ей самое темное место в шкафу, свет не должен попадать на нее. И помните – никакой влажности и резкого перепада температур. Периодически меховую одежду рекомендуется проветривать, но не вывешивайте ее под прямые солнечные лучи, иначе мех может выгореть.

ТОП-6 полезных советов по хранению зимней одежды pixabay.com

6. Обувь

Перед тем, как спрятать зимнюю обувь обязательно вымойте, почистьте и тщательно высушите ее. Важно помнить, что обувь может потерять форму в процессе длительного неправильного хранения. Не выбрасывайте специальные колодки, которые обычно продаются вместе с каждой парой. Если же их не было в комплекте или ты случайно их выбросила, ты можешь использовать газету. Просто плотно скомкайте ее и поместите в обувь так, чтобы она держала нужную форму.

После – аккуратно сложите обувь в картонные коробки или специальные пластиковые контейнеры. Помните, что сапоги с высоким голенищем нужно хранить в коробке по размеру, чтобы избежать заломов и деформации.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.