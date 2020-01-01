Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 23 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pinterest

Овен

Сегодня вам нужно будет многое сделать. В первой половине дня добиться успеха, оказывается, не так уж трудно: вы хорошо знаете, к чему стремитесь, и быстро понимаете, как достичь цели.

Телец

День приятных неожиданностей и удачных совпадений. Чаще всего они просто поднимают настроение, но иногда могут стать началом больших перемен к лучшему.

Близнецы

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Стоит особенно внимательно прислушиваться к советам, если их дают давние знакомые. Такие люди часто видят то, чего не заметили вы, и могут подсказать, как лучше действовать.

Рак

Сегодня вам пригодится умение импровизировать и быстро принимать решения. Полагайтесь на интуицию: ее подсказки неизменно оказываются точными.

Лев

Лучше не торопиться. День неплохой и не особенно сложный, но поспешные решения редко оказываются удачными.

Дева

Все получится, если вы проявите настойчивость и будете достаточно терпеливы. Вечер подходит для романтического свидания. Общение с любимым человеком вдохновляет.

Весы

Начало дня подходит для общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Вы знаете, как понравиться окружающим, и ведете себя так, что очаровываете всех.

Скорпион

Неплохой день. Не всегда у вас получается сразу осуществить задуманное, но вы не отказываетесь от своих целей.

Стрелец

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Утром стоит избегать долгих разговоров, а также обсуждения вопросов, из-за которых прежде уже возникали разногласия.

Козерог

День складывается неплохо. Он радует новыми возможностями. Например, у вас может появиться шанс осуществить то, что было задумано давным-давно.

Водолей

Будьте готовы экспериментировать, пробовать что-то новое, искать собственный путь к цели. Чужой опыт не всегда оказывается полезным, а победы часто сбивают с толку.

Рыбы

Возможны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати: вы сможете сделать какие-то незапланированные покупки, порадуете близких.

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