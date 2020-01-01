Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 22 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pinterest

Овен

Стоит внимательнее прислушиваться к тому, что говорят другие. Не всегда чужие замечания и советы вам по душе, но есть шанс получить полезную информацию, узнать что-то важное.

Телец

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Не исключено знакомство, которое положит начало захватывающей романтической истории. Правда, многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу.

Близнецы

День хорошо подходит для того, чтобы строить планы: вы правильно оцениваете свои силы, понимаете, как могут развиваться события, и не строите иллюзий.

Рак

Будет возможность обдумать события недавнего прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Не исключено, что вы поймете, какие ошибки допустили, и найдете способ их исправить.

Лев

День вас ждет яркий и запоминающийся, полный событий. Часто вы проявляете инициативу, которую готовы поддержать и давние друзья, и новые знакомые.

Дева

Начало дня порадует. В это время у вас будет шанс справиться с делами, которые прежде казались совершенно безнадежными.

Весы

Благоприятный день для общения. Вы способны понравиться многим, часто производите хорошее впечатление на людей, которым обычно никто не нравится.

Скорпион

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Многим Скорпионам сегодня пригодятся знания, полученные давным-давно. Благодаря им представители знака обезоружат недоброжелателей, оставят соперников далеко позади.

Стрелец

Люди, которые прежде не были особенно дружелюбными, охотно идут на контакт и поддерживают многие ваши начинания. Возможны неожиданные, но очень заманчивые предложения.

Козерог

Не упустите шанс получить полезную информацию и рекомендацию человека, обладающего большим жизненным опытом.

Водолей

Это подходящее время для общения со старыми знакомыми. Вы о многом сможете поговорить, узнаете что-то важное, найдете ответы на вопросы, прежде ставившие вас в тупик.

Рыбы

У вас будет слишком много работы, но вы обязательно справитесь, потому что осознаете, что все должно быть сделано в срок.

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