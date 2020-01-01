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Гороскоп на 25 августа 2021 года для всех знаков зодиака

Кого в этот день ждет приятный сюрприз, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.
Гороскоп на 25 августа 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 25 августа 2021 года для всех знаков зодиака
freepik.com

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Овен

Неблагоприятный день для работы с документами и ценными бумагами. Лучше посвятите сегодня как можно больше времени тому, что приносит вам радость – творчеству или общению с друзьями.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Телец

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Тельцы в среду с трудом будут находить общий язык с окружающими. Постарайтесь не влезать в конфликты с близкими и не планируйте встреч с друзьями. А вот покупки в этот день будут весьма удачными.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Близнецы

25 августа у Близнецов появится возможность повидаться со старыми знакомыми, по которым вы скучали. Хорошо в этот день пройдут романтические свидания.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Рак

Звезды говорят, что 25 августа в жизни Раков может случиться радостное событие, которые они запомнят на всю жизнь. Возможно, вы купите квартиру, получите новую работу или встретите вторую половинку.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Лев

У Львов в этот день могут возникнуть проблемы, которые в одиночку они не смогут решить. Придется позвать кого-то из близких на помощь.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Дева

Девам нужно перестать настойчиво доказывать свою точку зрения, иначе в трудную минуту представители знака останутся без помощи друзей или коллег по работе.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Весы

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Звезды советуют Весам больше времени проводить с семьей. Вторая половина дня идеально подходит для того, чтобы организовать сюрприз для ребенка или любимого человека.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Скорпион

У Скорпионов появится шанс приятно провести время в компании интересных людей. Представители знака могут получить заманчивые предложения о работе или сотрудничестве.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Стрелец

Большая вероятность того, что Стрельцы получат неожиданное известие, которое заставит их изменить взгляды на собственные действия.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Козерог

Представителям этого знака сегодня будет сложно сосредоточиться на одном занятии, ведь так хочется поскорее закончить работу и отправиться на природу. Отдых вам нужен как никогда. Он позволит набраться энергии и обдумать планы на будущее.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Водолей

Не исключено, что 25 августа преподнесет вам сюрпризы, связанные с финансами. А вот дома обстановка будет натянутой из-за каких-то обид или ревности.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Рыбы

25 августа у Рыб могут возникнуть не самые приятные ситуации (потеря дорогой вещи или расставание). Избежать неприятностей поможет смена места. Может стоит в этот день навестить дальних родственников?

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Источник: ivonа bigmir)net

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