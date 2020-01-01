Кого в этот день ждет приятный сюрприз, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп на 25 августа 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Овен

Неблагоприятный день для работы с документами и ценными бумагами. Лучше посвятите сегодня как можно больше времени тому, что приносит вам радость – творчеству или общению с друзьями.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Телец

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Тельцы в среду с трудом будут находить общий язык с окружающими. Постарайтесь не влезать в конфликты с близкими и не планируйте встреч с друзьями. А вот покупки в этот день будут весьма удачными.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Близнецы

25 августа у Близнецов появится возможность повидаться со старыми знакомыми, по которым вы скучали. Хорошо в этот день пройдут романтические свидания.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Рак

Звезды говорят, что 25 августа в жизни Раков может случиться радостное событие, которые они запомнят на всю жизнь. Возможно, вы купите квартиру, получите новую работу или встретите вторую половинку.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Лев

У Львов в этот день могут возникнуть проблемы, которые в одиночку они не смогут решить. Придется позвать кого-то из близких на помощь.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Дева

Девам нужно перестать настойчиво доказывать свою точку зрения, иначе в трудную минуту представители знака останутся без помощи друзей или коллег по работе.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Весы

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Звезды советуют Весам больше времени проводить с семьей. Вторая половина дня идеально подходит для того, чтобы организовать сюрприз для ребенка или любимого человека.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Скорпион

У Скорпионов появится шанс приятно провести время в компании интересных людей. Представители знака могут получить заманчивые предложения о работе или сотрудничестве.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Стрелец

Большая вероятность того, что Стрельцы получат неожиданное известие, которое заставит их изменить взгляды на собственные действия.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Козерог

Представителям этого знака сегодня будет сложно сосредоточиться на одном занятии, ведь так хочется поскорее закончить работу и отправиться на природу. Отдых вам нужен как никогда. Он позволит набраться энергии и обдумать планы на будущее.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Водолей

Не исключено, что 25 августа преподнесет вам сюрпризы, связанные с финансами. А вот дома обстановка будет натянутой из-за каких-то обид или ревности.

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2021 года: Рыбы

25 августа у Рыб могут возникнуть не самые приятные ситуации (потеря дорогой вещи или расставание). Избежать неприятностей поможет смена места. Может стоит в этот день навестить дальних родственников?

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