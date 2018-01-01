Узнайте, кто из знаков Зодиака столкнется с усталостью, тревогой или неразделенной любовью.

Гороскоп на 20 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pixabay

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Овен

Овнов ожидает встреча со второй половинкой. Какой она будет? Все зависит от вас! Возможно, вы поссоритесь или временно прекратите общение.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Телец

В этот день Тельцы могут ощутить усталость. Принимайте витамины и не используйте кофе в качестве стимулятора. Совершите быструю прогулку, чтобы очистить голову, активизировать эндорфины и поднять себе настроение.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Близнецы

Вполне вероятно, что в этот день Близнецы ощутят тревогу. Вы стремитесь, и ничто не может вас остановить, но сегодня вы будете грести против течения, несмотря на ваши смелые усилия, чтобы добиться некоторого прогресса. И хотя обычно вы предпочитаете полагаться только на себя, сегодня вы готовы признать, что небольшая рука помощи была бы весьма кстати, хотя бы для моральной поддержки.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Рак

Раков 20 августа ожидают неудачи. Вы можете «проиграть» в некоторых делах или разочароваться в процессе. Постарайтесь воспринимать «игру» спокойно, возьмите от нее опыт, не смотря на результат. И помните, главное участие!

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Лев

Как только вы перестанете мечтать о «суперсилах», вы почувствуете себя намного лучше. Вы не супергерой и никогда им не были. У вас наверняка есть способности, которые вы использовали в прошлом, но теперь вы, кажется, убеждены, что они не представляют интереса. Пора переосмыслить этот вопрос.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Дева

Пойте достаточно громко, чтобы вас услышал весь район. Перестаньте зацикливаться на том, что о вас скажут или подумают другие люди. Сосредоточьтесь на своих целях, увлечениях и желаниях!

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Весы

Весов в этот день будут мучать глобальные вопросы, на которые у них не будет ответа. Этому представителю знака Зодиака желательно не зацикливаться на этих вопросах, а пытаться их познать через жизненный опыт и сделать выводы.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Скорпион

Будьте осторожны, чтобы сегодня не стать слишком напыщенным и праведным в определенных темах. Важно не вести себя снисходительно по отношению к тем, кто с вами не согласен. Если вы это сделаете, вы можете потерять уважение окружающих.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Стрелец

Сегодня у вас будет возможность расслабиться и понаблюдать за своими успехами в важной области вашей жизни. Но не ожидайте, что вы станете беспристрастным наблюдателем. Наоборот. Скорее всего, вас будет мучить неуверенность в важном решении, которое повлияет на окружающих вас людей.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Козерог

Низкие биоритмы могут вызвать у вас легкую депрессию и склонность сомневаться в своих целях и способностях. Не позволяйте себе погрузиться в уныние. Все намного лучше, чем кажется.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Водолей

Обычно у вас довольно высокий уровень внимания и концентрации. Однако сегодня вы можете обнаружить, что ваша концентрация отстает. Вам будет сложно сосредоточиться на серьезных вопросах или деталях, и вы даже можете зацикливаться на старых разочарованиях из далекого прошлого.

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года: Рыбы

Это хороший день для того, чтобы изучить собственное поведение и заглянуть внутрь себя, чтобы лучше понять свои мотивы. Вы можете оказаться втянутыми в небольшую драму, возможно, связанную с расхождением во мнениях с окружающими. Прежде чем делать поспешные выводы и настаивать на своей правоте, внимательно выслушайте точку зрения других людей.

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