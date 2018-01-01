Гороскоп на 15 августа 2021 года для всех знаков зодиака
Овен
Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности.
Телец
Время пролетит быстро, а сил и энергии будет тратиться вдвое больше, чем обычно. В таких условиях важно пользоваться медитацией на успокоение и концентрацию.
Близнецы
Нужно проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также попробовать избавиться от привычек, которые отнимают счастье.
Рак
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У Раков начинается очень благоприятное время для покупок, смены работы, поисков новых увлечений и новых источников дохода. В таких условиях астрологи настоятельно советуют ознакомиться с мыслями, от которых стоит отказаться как можно скорее.
Лев
У Львов начинается отличное время для работы с людьми. В целом общение будет дарить огромное количество позитивных эмоций. Но стоит помнить, что далеко не со всеми это будет работать в полной мере.
Дева
При недостатке энергии стоит воспользоваться так называемыми аффирмациями силы. В делах и в работе стоит соблюдать рациональный подход, а также помнить о технике безопасности.
Весы
Читай также: Почему не стоит отказываться от отпуска – отвечает психологДень приносит немало испытаний, но у вас достаточно сил и энергии, чтобы противостоять влиянию негативных тенденций. Не стоит отказываться от задуманного, даже если ваши планы кажутся кому-то сомнительными.
Рыбы
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