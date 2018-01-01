Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 15 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pinterest.com

Овен

Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности.

Телец

Время пролетит быстро, а сил и энергии будет тратиться вдвое больше, чем обычно. В таких условиях важно пользоваться медитацией на успокоение и концентрацию.

Близнецы

Нужно проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также попробовать избавиться от привычек, которые отнимают счастье.

Рак

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У Раков начинается очень благоприятное время для покупок, смены работы, поисков новых увлечений и новых источников дохода. В таких условиях астрологи настоятельно советуют ознакомиться с мыслями, от которых стоит отказаться как можно скорее.

Лев

У Львов начинается отличное время для работы с людьми. В целом общение будет дарить огромное количество позитивных эмоций. Но стоит помнить, что далеко не со всеми это будет работать в полной мере.

Дева

При недостатке энергии стоит воспользоваться так называемыми аффирмациями силы. В делах и в работе стоит соблюдать рациональный подход, а также помнить о технике безопасности.

Весы

Это волшебное время для Весов, поскольку они смогут стать теми, кем хотят, и добиться того, чего делают. Вселенная на их стороне, поэтому важно не терять времени даром.

Скорпион

Не исключено, что ночные светила помогут Скорпионам встретить на своем пути очень важных людей, кармически связанных с ними. Они помогут в решении сложных проблем и неурядиц, помогут понять, как перезагрузить сознание и стать лучшей версией себя.

Стрелец

Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако, будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.

Козерог

Читай также: Почему не стоит отказываться от отпуска – отвечает психолог День приносит немало испытаний, но у вас достаточно сил и энергии, чтобы противостоять влиянию негативных тенденций. Не стоит отказываться от задуманного, даже если ваши планы кажутся кому-то сомнительными. День приносит немало испытаний, но у вас достаточно сил и энергии, чтобы противостоять влиянию негативных тенденций. Не стоит отказываться от задуманного, даже если ваши планы кажутся кому-то сомнительными.

Водолей

Вселенная поможет Водолеям сделать перезагрузку сознания — понять свои истинные цели, избавиться от страхов и сомнений. Это идеальное время для поисков новой работы, увлечений, открытия нового бизнеса.



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