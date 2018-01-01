Узнайте, каким знакам зодиака предстоит пережить серьезную потерю.

Гороскоп на 4 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pixabay

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Овен

Овны 4 августа проведут в окружении близких людей. Также их ожидают неприятности на работе.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Телец

Тельцов ожидают серьезные проблемы на работе. Возможны финансовые потери или неудачные покупки.

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Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Близнецы

Близнецы среду проведут в окружении родственников, которые подарят им заботу и любовь. В этот день могут реализоваться давние планы на личную жизнь.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Рак

Раков ожидают потери в бизнесе и семье. Возможно, этих представителей знака зодиака покинет близкий человек.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Лев

Львы проведут этот день с возлюбленным. Ожидаются романтические моменты, которые могут подтолкнуть их к необдуманным решениям.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Дева

Девы будут сосредоточены на работе и совершенно забросят быт. Возможны ссоры с домочадцами или второй половиной.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Весы

Весов ожидают потери в карьере. Возможно, этих звездных знаков понизят в должности.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Скорпион

Скорпионов ожидает поездка, которая может обернуться трагедией. Будьте бдительны!

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Стрелец

Стрельцы 4 августа могут осуществить заветную мечту, а также умножить накопления.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Козерог

4 августа Козерогов ожидают конфликты на работе. Также возможны разногласия с лучшим другом.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Водолей

Водолеи потерпят неудачу в любви. Этих представителей знаков зодиака может бросить любимый человек.

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года: Рыбы

Рыб ожидает финансовая удача и счастье в личной жизни. 4 августа этих звездных знаков ожидают хорошие новости и сюрпризы.

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