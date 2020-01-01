Кому в этот день не стоит брать деньги в долг, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп на 1 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Овен

Сегодня вам не стоит обсуждать с близкими свое здоровье. Они начнут вас забрасывать различными советами о препаратах и средствах народной медицины. Причем некоторые довольно настойчиво будут убеждать вас воспользоваться их рекомендациями. Если вам действительно нужна медицинская консультация, то лучше расскажите о своих симптомах специалисту.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Телец

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Вряд ли в это воскресенье у вас надолго задержаться деньги в кошельке. Вам придется потратить крупную сумму на своих близких. Возможно, вы кому-то из родственников дадите взаймы.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Близнецы

Близнецы, в воскресенье вам стоит быть крайне внимательными и пунктуальными, иначе вы рискуете упустить что-то важное. Также сегодня вокруг вас будет много слухов. Анализируйте информацию прежде, чем окончательно ее принять.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Рак

1 августа Ракам можно смело браться за финансовые операции, которые вы долгое время откладывали. Благоприятный день для крупных покупок и перевод денег.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Лев

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Воскресенье порадует представителей этого знака новыми знакомствами, интересными беседами и удачными поездками. Возможно, вечером к вам заглянут гости.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Дева

В Дев в этот день вероятны финансовые поступления. Скорее всего, вам вернут долги. Однако, на крупную сумму не рассчитывайте. Звезды советуют вам составить план экономии на ближайшие недели.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Весы

Многие Весы в этот день обнаружат, что наконец-то заработали достаточную сумму на долгожданный отпуск. Но деньги также нужны и на ремонт. Сегодня вам предстоит решить, что важнее.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Скорпион

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Представителям этого знака зодиака нужно постараться не влезать в долги 1 августа. Иначе со временем придется отдавать намного больше. Не исключено, что в вашем доме появится новый питомец.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Стрелец

Неблагоприятный день для общения. Будет множество споров и дискуссий. Постарайтесь хорошо выслушать своего оппонента прежде чем возразить ему. Возможно, вскоре вы поменяете свое мнение.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Козерог

Козерогам в первый день августа не стоит отказываться от помощи, иначе им не удастся справиться с поставленными задачами. Постарайтесь в этот день найти время для ужина с родней или друзьями.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Водолей

Отличный день для шопинга. Вы сможете купить множество качественных вещей по хорошим скидкам. Кроме того, 1 августа – благоприятное время для новых знакомств и возобновления старых связей.

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2021 года: Рыбы

Рыбам срочно нужно отправиться на отдых после тяжелых рабочих будней. Идеальный день на прогулки по пляжу или пикника в лесу.

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