Узнайте, кто из знаков зодиака столкнется с невезением.

Гороскоп на 2 августа 2021 года для всех знаков зодиака Pixabay

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Овен

Овны проведут этот день за проектом, который долго «высиживали». Также возможны встречи с давними друзьями.

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Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Телец

Тельцов ожидают новые знакомства и встречи с коллегами. Возможно, вас наградят званием «лучший работник года».

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Близнецы

Близнецов ожидает карьерный рост и премия. Также этот день вы будете больше отдыхать, чем работать.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Рак

Ракам будет сложно собраться в понедельник. Их ожидают неприятности на работе.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Лев

Львы отправятся в поездку по работе. Также их ожидают конфликты с любимым человеком.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Дева

Девы проведут день за исправлением ошибок на работе. Вечер могут провести с друзьями и членами семьи.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Весы

Весов ожидают конфликты с начальством и коллегами. Также возможное увольнение или понижение в должности.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Скорпион

В понедельник Скорпионов ожидают выяснения отношений с возлюбленным. Также возможна потеря крупной суммы денег.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Стрелец

Стрельцы проведут понедельник в кружении коллег и верных друзей. Вечером их ожидают хорошие новости и приятные сюрпризы.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Козерог

Козероги смогут осуществить давнюю мечту. Возможна покупка дома или автомобиля.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Водолей

Водолеев ожидают неудачи в личной жизни. Возможны конфликты со второй половиной, а также разочарование в друзьях.

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года: Рыбы

Рыбы проведут день в окружении старых знакомых или одноклассников. Их ожидают долгие разговоры с людьми, которых они не ожидали повстречать.

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