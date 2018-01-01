Узнайте, кто из знаков зодиака встретит вторую половину.

Гороскоп на 29 июля 2021 года для всех знаков зодиака Pixabay

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Овен

Для Овнов этот день станет сложным. Возникнут небольшие проблемы в личной жизни. Также возможные ссоры на работе.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Телец

Тельцам повезет в любви 29 июля. К ним вернется все, что они потеряли на протяжении текущего года.

Читай также: Умер вокалист рок-группы Metal Church

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Близнецы

Близнецов ожидает счастливый и сказочный день. Их ожидают поездки загород, встречи с близкими людьми и прогулки с возлюбленным.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Рак

Ракам предстоит много работать, чтобы осуществить свои планы на день 29 июля. На их плечи ляжет много трудных задач, с которыми они безупречно справятся.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Лев

Львы ощутят грусть и разочарование в конце дня. На протяжении вечера 29 июля ожидаются приятные сюрпризы.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Дева

Дев ожидает поездка в другую страну. Отпуск окажется слишком активным, поэтому перед путешествием уделите время сну и отдыху от компаний.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Весы

Весы проведут весь день за работой. Накопившиеся дела не дадут отлучиться даже на обед. Зато после рабочего дня их ожидает приятный бонус.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Скорпион

Скорпионы потерпят неудачу в любви. Их ожидает разрыв с человеком, с которым они строили отношения не один год.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Стрелец

Стрельцов ожидает встреча, которая подарит им много положительных эмоций. Они встретят свою истинную любовь.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Козерог

Козероги проведут весь день в окружении близких родственников. Также их ожидают большие покупки, о которых они могут пожалеть.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Водолей

Водолеи познакомятся с человеком, который станет им больше чем просто «знакомый». Их отношения могут перерасти в большую страсть или любовь.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Рыбы

29 июля Рыбы могут пережить большое потрясение. К ним нагрянут гости, которые принесут плохие новости.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: