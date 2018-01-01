Гороскоп на 29 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Овен
Для Овнов этот день станет сложным. Возникнут небольшие проблемы в личной жизни. Также возможные ссоры на работе.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Телец
Тельцам повезет в любви 29 июля. К ним вернется все, что они потеряли на протяжении текущего года.
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Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Близнецы
Близнецов ожидает счастливый и сказочный день. Их ожидают поездки загород, встречи с близкими людьми и прогулки с возлюбленным.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Рак
Ракам предстоит много работать, чтобы осуществить свои планы на день 29 июля. На их плечи ляжет много трудных задач, с которыми они безупречно справятся.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Лев
Львы ощутят грусть и разочарование в конце дня. На протяжении вечера 29 июля ожидаются приятные сюрпризы.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Дева
Дев ожидает поездка в другую страну. Отпуск окажется слишком активным, поэтому перед путешествием уделите время сну и отдыху от компаний.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Весы
Весы проведут весь день за работой. Накопившиеся дела не дадут отлучиться даже на обед. Зато после рабочего дня их ожидает приятный бонус.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Скорпион
Скорпионы потерпят неудачу в любви. Их ожидает разрыв с человеком, с которым они строили отношения не один год.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Стрелец
Стрельцов ожидает встреча, которая подарит им много положительных эмоций. Они встретят свою истинную любовь.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Козерог
Козероги проведут весь день в окружении близких родственников. Также их ожидают большие покупки, о которых они могут пожалеть.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Водолей
Водолеи познакомятся с человеком, который станет им больше чем просто «знакомый». Их отношения могут перерасти в большую страсть или любовь.
Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Рыбы
29 июля Рыбы могут пережить большое потрясение. К ним нагрянут гости, которые принесут плохие новости.
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