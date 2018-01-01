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Гороскоп на 29 июля 2021 года для всех знаков зодиака

Узнайте, кто из знаков зодиака встретит вторую половину.
Гороскоп на 29 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 29 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Pixabay

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Овен

Для Овнов этот день станет сложным. Возникнут небольшие проблемы в личной жизни. Также возможные ссоры на работе.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Телец

Тельцам повезет в любви 29 июля. К ним вернется все, что они потеряли на протяжении текущего года.

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Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Близнецы

Близнецов ожидает счастливый и сказочный день. Их ожидают поездки загород, встречи с близкими людьми и прогулки с возлюбленным.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Рак

Ракам предстоит много работать, чтобы осуществить свои планы на день 29 июля. На их плечи ляжет много трудных задач, с которыми они безупречно справятся.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Лев

Львы ощутят грусть и разочарование в конце дня. На протяжении вечера 29 июля ожидаются приятные сюрпризы.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Дева

Дев ожидает поездка в другую страну. Отпуск окажется слишком активным, поэтому перед путешествием уделите время сну и отдыху от компаний.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Весы

Весы проведут весь день за работой. Накопившиеся дела не дадут отлучиться даже на обед. Зато после рабочего дня их ожидает приятный бонус.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Скорпион

Скорпионы потерпят неудачу в любви. Их ожидает разрыв с человеком, с которым они строили отношения не один год.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Стрелец

Стрельцов ожидает встреча, которая подарит им много положительных эмоций. Они встретят свою истинную любовь.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Козерог

Козероги проведут весь день в окружении близких родственников. Также их ожидают большие покупки, о которых они могут пожалеть.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Водолей

Водолеи познакомятся с человеком, который станет им больше чем просто «знакомый». Их отношения могут перерасти в большую страсть или любовь.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2021 года: Рыбы

29 июля Рыбы могут пережить большое потрясение. К ним нагрянут гости, которые принесут плохие новости.

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Теги: гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра, гороскоп, астропрогноз, знаки зодиака
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Источник: Ivona

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