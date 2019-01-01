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Гороскоп на 28 июля 2021 года для всех знаков зодиака

Двум знакам зодиака предстоит пережить расставание со второй половиной.
Гороскоп на 28 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Pixabay

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Овен

28 июля Овнов ожидает воссоединение с близким человеком. Возможны выяснения отношений, которые расставят все по своим местам.

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Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Телец

Тельцов ожидает сложный выбор. Им приедятся выбрать, как и с кем строить будущее. Также возможное расставание с возлюбленным.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Близнецы

Близнецов ожидает карьерный рост или премия. Также возможны конфликты с родственниками.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Рак

В среду у Раков будет сложный день. Их ожидают разочарования в людях.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Лев

Львам предстоит пережить сильный стресс. Также возможна финансовая прибыль.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Дева

Дев ожидают конфликтные ситуации с родственниками или близкими друзьями.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Весы

У Весов будут проблемы на работе, а также разборки со второй половиной.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Скорпион

Скорпионы потеряют то, чем сильно дорожили. Вас ожидает расставание с любимым человеком.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Стрелец

28 июля у Стрельцов будет благоприятный день. Их ожидают встречи с близкими, финансовая прибыль и удачная покупка.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Козерог

Козерогам следует составить список дел, дабы избежать ошибок. Также ожидаются мелкие проблемы в бизнесе.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Водолей

У Водолеев будет хороший день. Все ваши планы сбудутся, как по волшебству. Также ожидается вечерняя встреча с любовью всей вашей жизни.

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2021 года: Рыбы

Рыб ожидает удачный день. Они отравятся в путешествие к морю. А также возможны приключения во время поездки.

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Теги: гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра, гороскоп, астропрогноз, знаки зодиака
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Источник: Ivona

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