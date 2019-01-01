Узнайте, кого из знаков зодиака уволят, а кто получит повышение.

Гороскоп на 20 июля 2021 года для всех знаков зодиака Pixabay

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Овен

Овнов ожидают большие проблемы на работе. Возможно увольнение или понижение по службе.

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Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Телец

Тельцов ожидает много приятных часов в окружении близких людей. На работе будет все спокойно.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Близнецы

20 июля Близнецы будут сильно загружены на работе. Ожидается финансовая сделка, которая обеспечит вас на многие месяцы.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Рак

Ракам предстоит столкнуться с трудностями в бизнесе. Возможны финансовые потери.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Лев

Первая половина дня для Львов будет благоприятной, все ваши планы осуществится. Вечер обещает быть эмоциональным. Возможны конфликты с родственниками.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Дева

Дев ожидает трудный день на работе. Но все ваши старания вознаградятся. Вас ожидает повышение или премия.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Весы

Весов ожидает день труда. Вам придется много работать, чтобы получить желаемое.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Скорпион

Скорпионов ожидают небольшие неприятности. Возможно, вы сделаете неправильный выбор.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Стрелец

Стрельцов ожидает поездка в другую страну. 20 июля может преподнести приятные сюрпризы или подарок от любимого человека.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Козерог

Козерогам придется столкнуться с неприятностями. Возможны ссоры с родственниками или второй половиной.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Водолей

Водолеи получат шанс подняться по карьерной лестнице. Также вас ожидает пополнение.

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2021 года: Рыбы

Во вторник Рыб ожидают хорошие новости, а также маленькое путешествие или командировка.

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