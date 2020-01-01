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Гороскоп на 18 июля 2021 года для всех знаков зодиака

Узнайте, что вещают звезды в этот день!
Гороскоп на 18 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 июля 2021 года для всех знаков зодиака
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Овен

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Сейчас самое время отправиться в отпуск или хотя бы переехать жить за город, на дачу. На работе же придется тщательно анализировать происходящие события и не предпринимать непродуманных действий.

Телец

Активные и решительные действия в профессиональной сфере обещают открыть перед вами новые горизонты.

Близнецы

У вас сейчас активный и позитивный период, когда сбываются мечты и вы получаете приятные сюрпризы от жизни.

Рак

Это хороший день для того, чтобы проявлять инициативу. 

Лев

Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними великолепно справиться именно сегодня.

Дева

Время изменять свои взгляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов. Хорошее время для построения планов на будущее, они в дальнейшем обязательно осуществятся. 

Весы

Все будет получаться преотлично, не упускайте инициативу.

Скорпион

Расставьте приоритеты, поймите, что любовь - это важно, и пусть весь мир подождет. 

Стрелец

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В делах ищите для себя пользу и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте свою позицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если понимаете, что неправы. 
 
Козерог
 
Энергия начнет бить ключом, вы будете способны уладить сразу тысячу дел. Однако необходимо правильно выбрать задачу и поставить реальную цель.
 
Водолей
 
Дел у вас будет невпроворот и, чтобы справиться с ними и всюду успеть, вам придется потрудиться.
 
Рыбы
 
Пора взять небольшой отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачными будут путешествия или просто активный отдых на природе. 

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Источник: Ivonа bigmir)net

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