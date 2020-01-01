Гороскоп на 18 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Овен
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Сейчас самое время отправиться в отпуск или хотя бы переехать жить за город, на дачу. На работе же придется тщательно анализировать происходящие события и не предпринимать непродуманных действий.
Телец
Активные и решительные действия в профессиональной сфере обещают открыть перед вами новые горизонты.
Близнецы
У вас сейчас активный и позитивный период, когда сбываются мечты и вы получаете приятные сюрпризы от жизни.
Рак
Это хороший день для того, чтобы проявлять инициативу.
Лев
Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними великолепно справиться именно сегодня.
Дева
Время изменять свои взгляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов. Хорошее время для построения планов на будущее, они в дальнейшем обязательно осуществятся.
Весы
Все будет получаться преотлично, не упускайте инициативу.
Скорпион
Расставьте приоритеты, поймите, что любовь - это важно, и пусть весь мир подождет.
Стрелец
Читай также: Юнона и … Ахиллес: самые необычные имена детей в 2021В делах ищите для себя пользу и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте свою позицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если понимаете, что неправы.
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