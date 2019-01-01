Гороскоп на 12 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Овен
Старайтесь обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.
Телец
День обещает успехи в работе и творческой деятельности. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, или научиться чему-то совершенно новому.
Близнецы
День сложится удачно, если вы правильно расставите приоритеты. Порадуют неожиданные встречи со давними знакомыми. Будет возможность восстановить старые связи, и вы ее не упустите.
Рак
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Держите при себе лучшие идеи, не делитесь важной информацией с малознакомыми людьми. О своих переживаниях стоит рассказывать только самым близким. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов.
Лев
Вам предстоит многое обдумать, принять непростые решения. Появляются новые задачи, и среди них могут быть очень сложные.
Дева
Нелегко сохранять спокойствие: события этого дня могут и огорчить вас, и разозлить, и заставить волноваться. При этом ситуация требует хорошо обдуманных, взвешенных решений.
Весы
Возможны приятные сюрпризы, неожиданные знаки внимания. Благодаря им ваше настроение заметно улучшится, станет проще смотреть в будущее с оптимизмом.
Скорпион
День будет удачным. Вы сможете хорошо справиться даже с очень сложными делами, быстро решить новые задачи.
Стрелец
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Благоприятный день, обещающий сюрпризы, подарки, удачные совпадения. Полагайтесь на свой опыт. Он безошибочно подсказывает вам, как лучше поступить в сложных ситуациях, к кому обратиться за поддержкой, за какие дела браться немедленно, а какие лучше отложить.
Козерог
Близкие сегодня больше, чем обычно, нуждаются в вашей заботе. Не уклоняйтесь от обсуждения домашних дел и планов на будущее.
Водолей
Не бойтесь делиться с близкими своими переживаниями, рассказывать о том, что вас волнует и тревожит. Искренность пойдет на пользу отношениям.
Рыбы
Преобладает влияние позитивных тенденций, многое может сложиться удачно. Но важно не спешить. Серьезные дела лучше отложить до второй половины дня: если вы возьметесь за них с самого утра, то быстро устанете.
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