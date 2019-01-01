Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 12 июля 2021 года для всех знаков зодиака Pinterest

Овен

Старайтесь обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.

Телец

День обещает успехи в работе и творческой деятельности. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, или научиться чему-то совершенно новому.

Близнецы

День сложится удачно, если вы правильно расставите приоритеты. Порадуют неожиданные встречи со давними знакомыми. Будет возможность восстановить старые связи, и вы ее не упустите.

Рак

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Держите при себе лучшие идеи, не делитесь важной информацией с малознакомыми людьми. О своих переживаниях стоит рассказывать только самым близким. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов.

Лев

Вам предстоит многое обдумать, принять непростые решения. Появляются новые задачи, и среди них могут быть очень сложные.

Дева

Нелегко сохранять спокойствие: события этого дня могут и огорчить вас, и разозлить, и заставить волноваться. При этом ситуация требует хорошо обдуманных, взвешенных решений.

Весы

Возможны приятные сюрпризы, неожиданные знаки внимания. Благодаря им ваше настроение заметно улучшится, станет проще смотреть в будущее с оптимизмом.

Скорпион

День будет удачным. Вы сможете хорошо справиться даже с очень сложными делами, быстро решить новые задачи.

Стрелец

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Благоприятный день, обещающий сюрпризы, подарки, удачные совпадения. Полагайтесь на свой опыт. Он безошибочно подсказывает вам, как лучше поступить в сложных ситуациях, к кому обратиться за поддержкой, за какие дела браться немедленно, а какие лучше отложить.

Козерог

Близкие сегодня больше, чем обычно, нуждаются в вашей заботе. Не уклоняйтесь от обсуждения домашних дел и планов на будущее.

Водолей

Не бойтесь делиться с близкими своими переживаниями, рассказывать о том, что вас волнует и тревожит. Искренность пойдет на пользу отношениям.

Рыбы

Преобладает влияние позитивных тенденций, многое может сложиться удачно. Но важно не спешить. Серьезные дела лучше отложить до второй половины дня: если вы возьметесь за них с самого утра, то быстро устанете.