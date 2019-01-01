Гороскоп на 11 июля 2021 года для всех знаков зодиака
Овен
Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.
Телец
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День проходит под знаком мудрости и созерцательности. Возможно, что он будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая — с деятельностью вашего ближайшего окружения.
Близнецы
Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.
Рак
Лучше сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом.
Лев
Во избежание неприятностей на работе, никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Во вторую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности.
Дева
Хорошее время для коллективной работы, встреч с друзьями, совместных проектов. Много пользы может принести возобновление старых знакомств и деловых связей.
Весы
Во всех делах потребуется соблюдать порядок, постарайтесь не вступать в конфликты. На службе вас ожидают большие успехи, если вы не будете размениваться на мелочи.
Скорпион
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Сейчас самое время кардинально изменить свою жизнь, сделать или принять предложение руки и сердца, отправиться в путешествие, из которого вы вернетесь другим человеком.
Стрелец
Вас ждут приятные события в личной жизни и внимание противоположного пола.
Козерог
Не отказывайтесь от приглашения в гости, устройте пикник на даче. Постарайтесь уделять больше времени детям.
Водолей
Вероятно изменение вашего круга общения. Стоит съездить в лес, позагорать на пляже, чтобы набраться сил.
Рыбы
Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться, поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете.
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