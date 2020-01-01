Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 28 июня 2021 года для всех знаков зодиака Pinterest

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Овен

Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Телец

Если вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у вас появится желание работать. Вы сможете почувствовать новый вкус к обычным повседневным делам.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Близнецы

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Успех будет сопутствовать только Близнецам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающих ваши силы и возможности.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Рак

Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Лев

В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Дева

Не злоупотребляйте спиртными напитками: вероятны ухудшение самочувствия или травмы.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Весы

Постарайтесь ограничить общение: сарказм и разговорчивость, граничащая с болтливостью, могут сослужить плохую службу.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Скорпион

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Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения – выигрыша, находки или подарка.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Стрелец

Во всех отношениях удачный день, правда, любое дело потребует дополнительных усилий или помощи со стороны партнеров.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Козерог

Похоже, вы готовы занять активную позицию в качестве советчика по любому вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, но есть опасность подхватить звездную болезнь в особо тяжелой форме.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Водолей

Инициативность и собранность - вот качества, которые вам просто необходимы, чтобы управлять ситуацией.

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года: Рыбы

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь.

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