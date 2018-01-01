Узнайте, кому звезды прогнозируют проблемы с финансами, а кому денежные прибавления.

Гороскоп на 29 июня 2021 года для всех знаков зодиака pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Овен

Овнам следует отложить на потом больше покупки. В этот день лучше поберечь средства от больших трат. Вы можете пожалеть о сегодняшних затратах.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Телец

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Тельцов ожидает финансовое благополучие. Вам сделают щедрый подарок или вы получите наследство. Сбережения лучше не трогать, а положить их на депозит.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Близнецы

Близнецам улыбнется удача. В этот день вас ожидает денежный перевод, который вы сможете потратить на свои удовольствия.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Рак

29 июня Ракам нужно экономить. Ваши затраты превышают бюджет. Такое поведение с деньгами может вас разорить. Будьте осторожны.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Лев

Львам нужно отдохнуть на свежем воздухе. Пойдите в лес или парс, проведите время с семьей. И этот день вас обогатит приятными воспоминаниями.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Дева

Девам пришло время начать откладывать деньги на черный день. Ведь вы много тратите, особенно на ненужные вещи.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Весы

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Весам требуется пересчитать свои сбережения и вложить часть в свое дело. Многие вас будут отговаривать или тормозить, но вы верьте только в себя и свои силы.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Скорпион

Скорпионам придется нелегко. К вам подкрался безденежный период. Главное не брать в долг, а сильно экономить.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Стрелец

Финансовый кризис для Стрельца будет не первым, но однозначно последним. В этот день вас ожидают большие траты, которые оправдаются на 100%.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Козерог

Козерогам желательно потратить сбережения на отпуск. Отправьтесь куда-то отдохнуть. Вы сможете расслабиться и эмоционально восстановиться.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Водолей

Водолеям советуют звезды провести день в кругу близких людей. Организовать пикник или вечерние посиделки без алкоголя. Тогда вы сможете получить уйму хороших впечатлений без сильных затрат.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Рыбы

Рыбам нужно перестать тратиться на всякие мелочи. Начните откладывать деньги, чтобы купить то, о чем вы мечтаете несколько лет.

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