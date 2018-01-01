Закрыть
Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 29 июня 2021 года для всех знаков зодиака

Узнайте, кому звезды прогнозируют проблемы с финансами, а кому денежные прибавления.
Гороскоп на 29 июня 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 29 июня 2021 года для всех знаков зодиака
pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Овен

Овнам следует отложить на потом больше покупки. В этот день лучше поберечь средства от больших трат. Вы можете пожалеть о сегодняшних затратах.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Телец

Читай также: ТОП-5 звездных мам, которые делали кесарево сечение

Тельцов ожидает финансовое благополучие. Вам сделают щедрый подарок или вы получите наследство. Сбережения лучше не трогать, а положить их на депозит.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Близнецы

Близнецам улыбнется удача. В этот день вас ожидает денежный перевод, который вы сможете потратить на свои удовольствия.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Рак

29 июня Ракам нужно экономить. Ваши затраты превышают бюджет. Такое поведение с деньгами может вас разорить. Будьте осторожны.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Лев

Львам нужно отдохнуть на свежем воздухе. Пойдите в лес или парс, проведите время с семьей. И этот день вас обогатит приятными воспоминаниями.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Дева

Девам пришло время начать откладывать деньги на черный день. Ведь вы много тратите, особенно на ненужные вещи.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Весы

Читай также: ТОП-5 самых красивых звезд с родинкой на лице

Весам требуется пересчитать свои сбережения и вложить часть в свое дело. Многие вас будут отговаривать или тормозить, но вы верьте только в себя и свои силы.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Скорпион

Скорпионам придется нелегко. К вам подкрался безденежный период. Главное не брать в долг, а сильно экономить.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Стрелец

Финансовый кризис для Стрельца будет не первым, но однозначно последним. В этот день вас ожидают большие траты, которые оправдаются на 100%.  

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Козерог

Козерогам желательно потратить сбережения на отпуск. Отправьтесь куда-то отдохнуть. Вы сможете расслабиться и эмоционально восстановиться.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Водолей

Водолеям советуют звезды провести день в кругу близких людей. Организовать пикник или вечерние посиделки без алкоголя. Тогда вы сможете получить уйму хороших впечатлений без сильных затрат.

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Рыбы

Рыбам нужно перестать тратиться на всякие мелочи. Начните откладывать деньги, чтобы купить то, о чем вы мечтаете несколько лет. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра, гороскоп, астропрогноз, знаки зодиака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь