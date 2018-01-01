Гороскоп на 29 июня 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Овен
Овнам следует отложить на потом больше покупки. В этот день лучше поберечь средства от больших трат. Вы можете пожалеть о сегодняшних затратах.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Телец
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Тельцов ожидает финансовое благополучие. Вам сделают щедрый подарок или вы получите наследство. Сбережения лучше не трогать, а положить их на депозит.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Близнецы
Близнецам улыбнется удача. В этот день вас ожидает денежный перевод, который вы сможете потратить на свои удовольствия.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Рак
29 июня Ракам нужно экономить. Ваши затраты превышают бюджет. Такое поведение с деньгами может вас разорить. Будьте осторожны.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Лев
Львам нужно отдохнуть на свежем воздухе. Пойдите в лес или парс, проведите время с семьей. И этот день вас обогатит приятными воспоминаниями.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Дева
Девам пришло время начать откладывать деньги на черный день. Ведь вы много тратите, особенно на ненужные вещи.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Весы
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Весам требуется пересчитать свои сбережения и вложить часть в свое дело. Многие вас будут отговаривать или тормозить, но вы верьте только в себя и свои силы.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Скорпион
Скорпионам придется нелегко. К вам подкрался безденежный период. Главное не брать в долг, а сильно экономить.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Стрелец
Финансовый кризис для Стрельца будет не первым, но однозначно последним. В этот день вас ожидают большие траты, которые оправдаются на 100%.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Козерог
Козерогам желательно потратить сбережения на отпуск. Отправьтесь куда-то отдохнуть. Вы сможете расслабиться и эмоционально восстановиться.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Водолей
Водолеям советуют звезды провести день в кругу близких людей. Организовать пикник или вечерние посиделки без алкоголя. Тогда вы сможете получить уйму хороших впечатлений без сильных затрат.
Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года: Рыбы
Рыбам нужно перестать тратиться на всякие мелочи. Начните откладывать деньги, чтобы купить то, о чем вы мечтаете несколько лет.
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