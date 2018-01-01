Закрыть
Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 24 июня 2021 года для всех знаков зодиака

Узнайте, кому в этот день звезды советуют упорно трудиться, а кому стоит отдохнуть!
Гороскоп на 24 июня 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 июня 2021 года для всех знаков зодиака
depositphotos.com

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Овен

В четверг Овнов ожидает разочарование. Близкий сердцу человек не оправдает ваших надежд. Но сильно переживать не стоит, к вечеру вас ждет сюрприз.

Читай также: Летнее солнцестояние 2021: дата, приметы и влияние на человека

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Телец

Тельцам предстоит переосмыслить свои действия и сделать правильный выбор. Справиться с переживаниями и проблемами поможет вторая половина.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Близнецы

24 июня для Близнецов станет переломным днем. Вас ожидают ошеломительные новости, которые сильно повлияют на ваше будущее. Будьте готовы к переменам.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Рак

В этот день Ракам желательно проведать родственников и усердно трудится. Ведь после насыщенного дня вас ожидает вечерняя прогулка с тайным воздыхателем.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Лев

Львам предстоит побороть свои страхи и поверить в свои силы. Ведь днем вам посчастливиться доказать окружающим, что вы еще «на коне». Будьте готовы и понапрасну не паникуйте.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Дева

Девы смогут свершить все задуманное и отложенное годами. Помочь с трудными задачами помогут друзья, которых вы давно списали со счетов.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Весы

В четверг Весов ожидает прогулка после трудного рабочего дня. Этот день благоприятный для создания любовных отношений, а также новых знакомств и деловых начинаний.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Скорпион

Скорпионов ожидает трудный день, возможны конфликты с начальством или друзьями. А сгладить “ острые углы “ при общении поможет ваше позитивное настроение. Берите оппонента смехом.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Стрелец

Стрельцам нужно беречь силы к вечеру. Ведь к вам нагрянут нежданные гости, которых придется развлекать.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Козерог

Козерогам улыбнется фортуна. Вас ожидает много положительных событий. Возможно, вам поднимут зарплату или наградят премией.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Водолей

Водолеи уделяют много времени работе. Вам стоит немного передохнуть. Лучше всего пойти на прогулку в парк или встретиться с друзьями.

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года: Рыбы

В четверг рыбам нужно хорошенько постараться, чтобы достичь намеченных целей. К этому дню идеально подходит пословица «Терпение и труд все перетрут».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гороскоп на сегодня, гороскоп, астропрогноз, астрологический прогноз, знаки зодиака, астрология
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь