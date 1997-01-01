Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

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Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Овен

Попробуйте отвлечься от тоски, которая будет одолевать вас с самого утра, и займитесь спортом или домашними обязанностями.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Телец

Откажитесь от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей, поскольку ничего полезного это вам не принесет. Устройте себе диджитал детокс.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Близнецы

Если вы заметили, что собеседник проявляет признаки агрессии, то как можно скорее прекращайте с ним общение, иначе развернется крупная ссора.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Рак

Сегодня вам предстоит принять серьезное решение, так что доверьтесь своему чутью, не слушая советов окружающих.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Лев

Не приступайте к рискованным проектам, которые обещают быструю прибыль, поскольку, вероятнее всего, вы останетесь ни с чем.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Дева

Проведите этот день в комфортной обстановке: окружите себя любящими людьми, приготовьте вкусную еду и забудьте на время о хлопотах.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Весы

Хорошо подумайте, прежде чем совершить недобросовестный поступок, поскольку испортить свою репутацию очень легко.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Скорпион

Чтобы избежать ссор, которые могут начаться буквально на ровном месте, стоит ограничить общение со своими родными. Проведите время наедине со своими мыслями.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Стрелец

Деловые переговоры перенесите на другой день, поскольку сегодня вам не удастся найти общий язык с партнерами.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Козерог

Закройте проекты, которыми вы давно, но безрезультатно занимаетесь. Лучше переключитесь на более перспективный проект.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Водолей

Не стоит возобновлять общение с людьми из прошлого, поскольку, кроме негатива, вы ничего не получите.

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Рыбы

Не рассказывайте о своих идеях никому, поскольку даже те, в которых вы уверены на все 100%, не смогут устоять перед соблазном воплотить их в жизнь вместо вас.

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