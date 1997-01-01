Гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Овен
Попробуйте отвлечься от тоски, которая будет одолевать вас с самого утра, и займитесь спортом или домашними обязанностями.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Телец
Откажитесь от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей, поскольку ничего полезного это вам не принесет. Устройте себе диджитал детокс.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Близнецы
Если вы заметили, что собеседник проявляет признаки агрессии, то как можно скорее прекращайте с ним общение, иначе развернется крупная ссора.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Рак
Сегодня вам предстоит принять серьезное решение, так что доверьтесь своему чутью, не слушая советов окружающих.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Лев
Не приступайте к рискованным проектам, которые обещают быструю прибыль, поскольку, вероятнее всего, вы останетесь ни с чем.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Дева
Проведите этот день в комфортной обстановке: окружите себя любящими людьми, приготовьте вкусную еду и забудьте на время о хлопотах.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Весы
Хорошо подумайте, прежде чем совершить недобросовестный поступок, поскольку испортить свою репутацию очень легко.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Скорпион
Чтобы избежать ссор, которые могут начаться буквально на ровном месте, стоит ограничить общение со своими родными. Проведите время наедине со своими мыслями.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Стрелец
Деловые переговоры перенесите на другой день, поскольку сегодня вам не удастся найти общий язык с партнерами.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Козерог
Закройте проекты, которыми вы давно, но безрезультатно занимаетесь. Лучше переключитесь на более перспективный проект.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Водолей
Не стоит возобновлять общение с людьми из прошлого, поскольку, кроме негатива, вы ничего не получите.
Гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года: Рыбы
Не рассказывайте о своих идеях никому, поскольку даже те, в которых вы уверены на все 100%, не смогут устоять перед соблазном воплотить их в жизнь вместо вас.
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