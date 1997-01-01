Узнайте, что вещают звезды в этот день!

Гороскоп на 29 апреля 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

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Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Овен

Сегодня слушайте свою интуицию, поскольку она даст вам правильные подсказки и позволит избежать досадных ошибок.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Телец

Обратите внимание на проекты, которые вы откладывали в долгий ящик, поскольку они принесут вам солидные дивиденды.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Близнецы

Сегодняшний день удивит вас стечением обстоятельств, которые подарят широкие возможности. Не упустите их!

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Рак

Сегодня рекомендуется отвечать на любые письма и звонки, поскольку в разговорах и спорах родится необходимая вам истина.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Лев

Отложите дела на потом и уделите свободный вечер своим родным и близким, поскольку они очень нуждаются в вашем внимании.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Дева

Чтобы начать новый этап своей жизни, следует извиниться перед теми, кого обидели. Старые долги будут тянуть вас вниз.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Весы

Не бойтесь вносить в свою жизнь изменения, поскольку они будут благоприятными. Несмотря на карантин, вам удастся быстро найти новую работу.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Скорпион

Сегодня вы наконец-то определите и искорените проблему, которая не дает вам успешно реализовать себя в профессиональном плане.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Стрелец

Мелкие проблемы, которые свалятся на вас в этот день, превратятся в нечто хорошее и долгожданное. Так что не падайте духом и смотрите на любые испытания с новой точки зрения.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Козерог

Сосредоточьтесь на мелких делах, которые, по каким-то причинам не были реализованы вовремя.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Водолей

Не отталкивайте человека, который захочет помириться с вами, поскольку он раскаялся в своем неблаговидном поступке.

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года: Рыбы

Не принимайте важное решение насчет личной жизни, поскольку под влиянием негативных эмоций вы можете навсегда разорвать отношения с любимым человеком.

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