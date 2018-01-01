Кого 2 апреля ожидают новые знакомства, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Овен

В этот день Овнам не стоит посещать парикмахеров, стилистов, косметологов или визажистов. Большая вероятность получить не тот результат, на который вы рассчитывали. Лучше заняться приготовлением масок для лица и волос в домашних условиях.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Телец

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В эту пятницу Тельцы смогут завершить дела, с которыми долгое время не могли справиться. Вторая половина дня порадует хорошими новостями, касающимися ваших близких.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Близнецы

Сегодня у Близнецов могут завязаться новые знакомства. День благоприятен для активного отдыха на свежем воздухе, творческой деятельности и ремонта в доме.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Рак

Раков ждет неблагоприятный день в финансовом плане. Вам стоит исключить любые операции, связанные с большой суммой денег, в том числе крупные покупки. Звезды советуют представителям знака провести 2 апреля в одиночестве.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Лев

Большая вероятность того, что Льву подарят что-то, о чем он давно мечтал. Звезды говорят, что кто-то из ваших друзей захочет в пятницу выудить из вас давний секрет.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Дева

Возможны приятные знакомства с людьми, которые со временем станут вашими друзьями. Во второй половине дня возможны удачные незапланированные покупки.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Весы

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Весы, будьте готовы к неожиданным встречам с давними друзьями. Звезды рекомендуют вам в этот день провести как можно больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Скорпион

Скорпионы, пятница вам идеально подойдет для новых знакомств и недалеких поездок. Однако, за рулем постарайтесь быть внимательными.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Стрелец

2 апреля Стрельцам лучше не делать крупных покупок и подписывать важные документы. Также эта дата не благоприятная для заключения брака.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Козерог

День обещает Козерогам удовлетворение от невероятно удачной покупки. Большая вероятность нового знакомства или романтического свидания.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Водолей

В пятницу у Водолеев могут быть неожиданные денежные поступления или ценные подарки. Также появится возможность приятно провести время в компании друзей или близких.

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2021 года: Рыбы

У Рыб возможны неожиданные новости, которые послужат для вас источником вдохновения. Звезды говорят, что 2 апреля ваше настроение будет зависит от окружающих. Поэтому постарайтесь общаться только с теми, кто не критикует вас.

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