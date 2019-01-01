Кому звезды советуют довериться своей интуиции, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп на 25 марта 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

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Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Овен

Не беритесь за новые проекты, пока не доведете до ума те, что находятся сейчас в работе.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Телец

Не живите прошлым, сконцентрируйтесь на том, что сейчас происходит у вас в жизни. И не забывайте мечтать, ведь совсем скоро они воплотятся в жизнь.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Близнецы

Сегодня конфликтные ситуации будут возникать буквально на ровном месте, так что лучше перенесите встречи с близкими людьми на другой день.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Рак

Если вы уже давно недовольны своей зарплатой, то сейчас самое время поговорить об этом с руководством, вероятнее всего, вам пойдут на встречу.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Лев

Плохое настроение будет сопровождать вас с самого утра и повлияет на продуктивность, так что поднимайте свой настрой всеми возможными способами.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Дева

Слушайте свою интуицию, ведь она сегодня поможет вам принять судьбоносные решения.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Весы

Не стоит сегодня отстаивать свою точку зрения, даже если вы уверены в ней на все 100%. Вам не удастся доказать свою правоту, а силы будут потрачены зря.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Скорпион

Отпустите моменты, которые вас давно тяготят, пора жить настоящим, ведь совсем скоро вас закружат позитивные перемены.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Стрелец

Не возлагайте больших надежд на встречу с человеком, с которым вас связывали романтические отношения. Он исчезнет из вашей жизни так же быстро, как и появился.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Козерог

Уделите время своему хобби, ведь вскоре это занятие принесет вам головокружительный успех.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Водолей

Сегодня вам придется принять молниеносное решение, чтобы оно было максимально правильным – слушайте только себя.

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2021 года: Рыбы

Вам поступит неожиданное и очень соблазнительное предложение, однако, чтобы принять правильное решение, нужно очень хорошо подумать.

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