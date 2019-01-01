Кому звезды советуют воздержаться от незапланированных покупок, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп на 18 марта 2021 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Овен

В четверг звезды советуют Овнам воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Также стоит отказаться от шумного застолья и активных физических нагрузок. Не исключено что этот день станет началом новой романтической истории.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Телец

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Сегодня Тельцам стоит позаботиться о своих финансах. Возможны внезапные и не оправданные расходы. Кроме того, для многих представителей знака не исключена ссора из-за денег с любимым человеком.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Близнецы

18 марта любое дело потребует от Близнецов гораздо больше времени, чем обычно. Возможны конфликты со второй половинкой или с людьми, от которых зависит ваше финансовое положение.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Рак

Сегодня у Раков будет день удачных совпадений. Благодаря им некоторые представители этого знака найдут способ улучшить свое финансовое положение. Вторая половина дня - подходящее время для встречи с давними друзьями.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Лев

В этот день Львам обязательно нужно отдохнуть. Постарайтесь найти время для расслабления, чтобы восстановить силы. Например, вечером можно заняться медитацией.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Дева

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18 марта Девам нужно избегать конфликтов, потому что любая ссора в этот четверг может иметь неприятные последствия. Много времени отнимет решение вопросов, которые касаются ваших близких. Возможны споры из-за денег.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Весы

День подходит для обсуждения и решения вопросов, касающихся денег и ценного имущества. Также у Весов сегодня хорошо будут складываться поездки, даже незапланированные.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Скорпион

Звезды предупреждают, что сегодня Скорпионам не стоит ввязываться в конфликты и посещать массовые мероприятия. Лучше провести этот день в спокойной обстановке.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Стрелец

В этот день Стрельцам желательно сократить расходы и воздержаться от незапланированных покупок. Вечер стоит провести в спокойной обстановке.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Козерог

Успешный в финансовом плане день. Козерогам вернуть долг или выплатят задержанную на работе зарплату.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Водолей

У Водолеев будет неблагоприятный день в плане общения. Могут возникнуть конфликты с любимым человеком, родителями или детьми. Также возможно ухудшение самочувствия.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Рыбы

Звезды советуют Рыбам деловые встречи в четверг проводить только в первой половине дня, так как во второй представители знака не смогут принять правильное решение. 18 марта подходит для активного отдыха и семейных праздников.

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