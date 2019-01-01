Закрыть
Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 18 марта 2021 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Кому звезды советуют воздержаться от незапланированных покупок, читайте в ежедневном гороскопе от Ivona.
Гороскоп на 18 марта 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 марта 2021 года для всех знаков зодиака
freepik.com

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Овен

В четверг звезды советуют Овнам воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Также стоит отказаться от шумного застолья и активных физических нагрузок. Не исключено что этот день станет началом новой романтической истории.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Телец

Читай также: Вечно молодые: Топ-15 знаменитых женщин, которые «не стареют»

Сегодня Тельцам стоит позаботиться о своих финансах. Возможны внезапные и не оправданные расходы. Кроме того, для многих представителей знака не исключена ссора из-за денег с любимым человеком.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Близнецы

18 марта любое дело потребует от Близнецов гораздо больше времени, чем обычно. Возможны конфликты со второй половинкой или с людьми, от которых зависит ваше финансовое положение.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Рак

Сегодня у Раков будет день удачных совпадений. Благодаря им некоторые представители этого знака найдут способ улучшить свое финансовое положение. Вторая половина дня - подходящее время для встречи с давними друзьями.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Лев

В этот день Львам обязательно нужно отдохнуть. Постарайтесь найти время для расслабления, чтобы восстановить силы. Например, вечером можно заняться медитацией.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Дева

Читай также: Легендарная Тина Тернер объявила об уходе со сцены

18 марта Девам нужно избегать конфликтов, потому что любая ссора в этот четверг может иметь неприятные последствия. Много времени отнимет решение вопросов, которые касаются ваших близких. Возможны споры из-за денег.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Весы

День подходит для обсуждения и решения вопросов, касающихся денег и ценного имущества. Также у Весов сегодня хорошо будут складываться поездки, даже незапланированные.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Скорпион

Звезды предупреждают, что сегодня Скорпионам не стоит ввязываться в конфликты и посещать массовые мероприятия. Лучше провести этот день в спокойной обстановке.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Стрелец

В этот день Стрельцам желательно сократить расходы и воздержаться от незапланированных покупок. Вечер стоит провести в спокойной обстановке.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Козерог

Успешный в финансовом плане день. Козерогам вернуть долг или выплатят задержанную на работе зарплату.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Водолей

У Водолеев будет неблагоприятный день в плане общения. Могут возникнуть конфликты с любимым человеком, родителями или детьми. Также возможно ухудшение самочувствия.

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года: Рыбы

Звезды советуют Рыбам деловые встречи в четверг проводить только в первой половине дня, так как во второй представители знака не смогут принять правильное решение. 18 марта подходит для активного отдыха и семейных праздников.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня, астрология, знаки зодиака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь