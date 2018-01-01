У каждого знака зодиака свой характер, свои вкусы, которые, конечно же, проявляются в дизайне их жилищ.

Идеальная для Рака комната станет пыткой для Овна. А в квартире Тельца зодиакальная Дева точно не будет чувствовать себя комфортно. Определите, какой стиль вам подходит и как должен выглядеть ваш дом согласно нашему гороскопу дизайна интерьера.

Почему это важно? Правильно оформленный интерьер заставляет нас чувствовать себя в нем хорошо. Находясь в подходящей среде, мы лучше работаем и легче отдыхаем. В свою очередь, плохо обставленные комнаты могут раздражать и лишать энергии.

Овен

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Обычно Овнам нужно много места. Они ненавидят тесные, загроможденные комнаты. Избыток предметов заставляет их буквально задыхаться. Также Овны не любят декоративных безделушек. А определенно предпочитают удобные, просторные и практичные интерьеры. Им нравятся яркие цвета, и апартаменты, оформленные в современном стиле.

Телец

Какой интерьер подходит вашему знаку зодиака istockphoto.com

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Тельцы любят гламур и роскошь. Их дом должен быть богатым: множество украшений, сувениров и фотографий. Им очень нравятся интерьеры прошлых эпох. Да и вообще они хотели бы жить в замке! Что касается цветов, им нравятся теплые, естественные цвета. Они ценят классическую, добротную мебель. Вот почему в их квартире можно найти много ценного антиквариата.

Близнецы

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Близнецы очень энергичны и изменчивы. Им нравится смешивать и сочетать разные элементы и темы. Их апартаменты интересны, оригинальны и удивительны. Им идеально подходят эклектичные интерьеры.

Рак

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Люди этого знака лучше всего будут чувствовать себя в деревенском стиле. Им нравятся декоративные салфетки, кружевные скатерти, фарфоровые статуэтки, семейные реликвии и множество растений. Они заботятся об уютной атмосфере. Для них очень важны их собственные четыре угла.

Лев

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

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Львы любят роскошь и комфорт. Они выбирают модную мебель и оригинальные аксессуары. И хотят, чтобы квартира производила впечатление на гостей. Для этого Львы делают упор на качественные материалы, следят за модой. И часто квартира Льва выглядит как каталог.

Дева

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Девы любят порядок, порядок и еще раз порядок. Они предпочитают элегантные интерьеры или интерьеры в стиле этно. Идеальная квартира для Девы - светлая, чистая и простая. Немного украшений и аксессуаров. Людям, рожденным под этим знаком, нравится творческий стиль. Лучше всего они живут в белых и кремовых тонах. Они часто делают упор на натуральные материалы.

Весы

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Им нравится гармония. Они будут прекрасно себя чувствовать в скандинавском стиле. Мебель в их квартире должна быть практичной и простой. Им нравится искусство, но они выберут одну уникальную картину, а не несколько. Для них очень важно освещение. Весы не любят темноты. Хороший свет им очень необходим.

Скорпион

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

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Им нравится сиять и экспериментировать. Их квартира полна контрастов и привлекает внимание. Скорпионы хорошо себя чувствуют в выразительных интерьерах. Они ценят роскошь, оригинальность и богатство. Создается впечатление, что они живут немного для галочки. Их любимые материалы - кожа, шелк и бархат.

Стрелец

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Люди этого знака любят путешествовать и им идеально подходит стиль бохо. Им нравятся оригинальные и креативно оформленные интерьеры. Они любят экзотические украшения и предметы с историей и характером. Однако квартира для них не очень важна. Часто это просто место, где они спят. Ведь Стрельцы - прирожденные путешественники.

Козерог

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Предпочитает элегантные, классические и практичные интерьеры. Любит минимализм и порядок. Козерог предпочитает скандинавский стиль, но также может хорошо себя чувствовать в деревенской обстановке. Самое главное, чтобы квартира была удобной и практичной. Пространство должно быть хорошо спланировано и продумано. Они ценят функциональные решения. И предпочитают белый цвет.

Водолей

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Водолеи - артистические души. Любят открытые пространства и не чураются дизайнерских экспериментов. В их квартире часто царит художественный беспорядок. Люди под этим знаком - любители современной техники, поэтому без различных гаджетов и техники им не обойтись. Они хорошо себя чувствуют в сырых, прохладных, минималистичных интерьерах. Стекло, сталь и бетон - это что-то, что восхитит для Водолея.

Рыбы

Какой интерьер подходит вашему знаку Зодиака istockphoto.com

Лучше всего они чувствуют себя в романтическом стиле. Им нравятся орнаменты, пастельные тона и цветочные узоры. Кровать с балдахином или воздушные шторы - мечта! Рыба должна оставаться в светлых интерьерах. К ним отлично подойдут кремовые тона розового или нежно-голубого цвета.

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