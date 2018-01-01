Какой интерьер подходит вашему знаку зодиака
Идеальная для Рака комната станет пыткой для Овна. А в квартире Тельца зодиакальная Дева точно не будет чувствовать себя комфортно. Определите, какой стиль вам подходит и как должен выглядеть ваш дом согласно нашему гороскопу дизайна интерьера.
Почему это важно? Правильно оформленный интерьер заставляет нас чувствовать себя в нем хорошо. Находясь в подходящей среде, мы лучше работаем и легче отдыхаем. В свою очередь, плохо обставленные комнаты могут раздражать и лишать энергии.
Овен
Обычно Овнам нужно много места. Они ненавидят тесные, загроможденные комнаты. Избыток предметов заставляет их буквально задыхаться. Также Овны не любят декоративных безделушек. А определенно предпочитают удобные, просторные и практичные интерьеры. Им нравятся яркие цвета, и апартаменты, оформленные в современном стиле.
Телец
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Тельцы любят гламур и роскошь. Их дом должен быть богатым: множество украшений, сувениров и фотографий. Им очень нравятся интерьеры прошлых эпох. Да и вообще они хотели бы жить в замке! Что касается цветов, им нравятся теплые, естественные цвета. Они ценят классическую, добротную мебель. Вот почему в их квартире можно найти много ценного антиквариата.
Близнецы
Близнецы очень энергичны и изменчивы. Им нравится смешивать и сочетать разные элементы и темы. Их апартаменты интересны, оригинальны и удивительны. Им идеально подходят эклектичные интерьеры.
Рак
Люди этого знака лучше всего будут чувствовать себя в деревенском стиле. Им нравятся декоративные салфетки, кружевные скатерти, фарфоровые статуэтки, семейные реликвии и множество растений. Они заботятся об уютной атмосфере. Для них очень важны их собственные четыре угла.
Лев
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Львы любят роскошь и комфорт. Они выбирают модную мебель и оригинальные аксессуары. И хотят, чтобы квартира производила впечатление на гостей. Для этого Львы делают упор на качественные материалы, следят за модой. И часто квартира Льва выглядит как каталог.
Дева
Девы любят порядок, порядок и еще раз порядок. Они предпочитают элегантные интерьеры или интерьеры в стиле этно. Идеальная квартира для Девы - светлая, чистая и простая. Немного украшений и аксессуаров. Людям, рожденным под этим знаком, нравится творческий стиль. Лучше всего они живут в белых и кремовых тонах. Они часто делают упор на натуральные материалы.
Весы
Им нравится гармония. Они будут прекрасно себя чувствовать в скандинавском стиле. Мебель в их квартире должна быть практичной и простой. Им нравится искусство, но они выберут одну уникальную картину, а не несколько. Для них очень важно освещение. Весы не любят темноты. Хороший свет им очень необходим.
Скорпион
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Им нравится сиять и экспериментировать. Их квартира полна контрастов и привлекает внимание. Скорпионы хорошо себя чувствуют в выразительных интерьерах. Они ценят роскошь, оригинальность и богатство. Создается впечатление, что они живут немного для галочки. Их любимые материалы - кожа, шелк и бархат.
Стрелец
Люди этого знака любят путешествовать и им идеально подходит стиль бохо. Им нравятся оригинальные и креативно оформленные интерьеры. Они любят экзотические украшения и предметы с историей и характером. Однако квартира для них не очень важна. Часто это просто место, где они спят. Ведь Стрельцы - прирожденные путешественники.
Козерог
Предпочитает элегантные, классические и практичные интерьеры. Любит минимализм и порядок. Козерог предпочитает скандинавский стиль, но также может хорошо себя чувствовать в деревенской обстановке. Самое главное, чтобы квартира была удобной и практичной. Пространство должно быть хорошо спланировано и продумано. Они ценят функциональные решения. И предпочитают белый цвет.
Водолей
Водолеи - артистические души. Любят открытые пространства и не чураются дизайнерских экспериментов. В их квартире часто царит художественный беспорядок. Люди под этим знаком - любители современной техники, поэтому без различных гаджетов и техники им не обойтись. Они хорошо себя чувствуют в сырых, прохладных, минималистичных интерьерах. Стекло, сталь и бетон - это что-то, что восхитит для Водолея.
Рыбы
Лучше всего они чувствуют себя в романтическом стиле. Им нравятся орнаменты, пастельные тона и цветочные узоры. Кровать с балдахином или воздушные шторы - мечта! Рыба должна оставаться в светлых интерьерах. К ним отлично подойдут кремовые тона розового или нежно-голубого цвета.
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