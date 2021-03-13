4 знака Зодиака, которым противопоказана самоизоляция

Они особенно тяжело переносят одиночество.

Пандемия коронавируса охватила весь мир, перевернув нашу жизнь с ног на голову. Многие из нас на себе испытали, что такое онлайн-обучение и работа из дома. Многие компании перешли на удаленный принцип работы и, оценив все его преимущества, не собираются возвращаться к прежнему распорядку.

Всем нам во время локдауна не хватает контактов с другими людьми, встреч в компаниях. Домашняя изоляция - вещь не из приятных, особенно для некоторых знаков Зодиака.

Телец

Такие самоуверенные внешне, Тельцы очень нуждаются в поддержке людей istockphoto.com

Тельцы любят общение и нуждаются в социальных контактах, как в воздухе. Одиночество и заключение дома - настоящий кошмар для Тельца, тем более что Тельцы любят, когда ими восхищаются, и, конечно, нуждаются для этого в другом человеке.

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Тельцы - это те люди, которые при локдауне первыми записывались на онлайн-курсы, устаривали чаты с родственниками и коллегами. И хотя Тельцы внешне производят впечатление, что одиночество их не беспокоит, в глубине души они мечтают о том дне, когда границы вновь станут мало ощутимыми, а путешествия - привычными.

Близнецы

Страсть Близнецов - путешествия, но никак не домашнее заточение istockphoto.com

Представители этого знака меньше всего хотят быть заключенными в четыре стены. К сожалению, принудительная изоляция негативно сказывается на их настроении, что моментально влияет на окружающих. Близнецы начинают ворчать и показывать все “прелести“ своего нрава.

Контакты Близнецов со знакомыми и друзьями необходимы им для жизни. Так же, как и поездки, путешествия, ведь стихия Близнецов - Воздух и им время от времени нужно его “погонять“.

К счастью, зодиакальные Близнецы очень креативны, и их идеи, как выжить в трудное время самоизоляции, заслуживают внимания.

Стрелец

Добродушным Стрельцам так нужна публика рядом! istockphoto.com

Стрельцы любят компанию других и быстро начинают скучать в одиночестве. Даже когда они проводят время в изоляции со своей семьей, им не хватает большой группы, чтобы поговорить вместе, выйти и устроить что-нибудь эдакое. Они любят быть центром большой компании.

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Непроизвольная изоляция плохо действует на них и делает Стрельцов нервными и раздражительными. Со временем Стрелец может стать апатичным и даже непредсказуемым. Близким Стрельцов следует всеми силами вытягивать их на улицу, даже прогулка вокруг дома и непринужденная беседа в магазине у дома может помочь Стрельцам легче пережить самозаточение.

Рыбы

Рыбы способны быстро начать видеть мир в темных красках istockphoto.com

Чувствительные Рыбы вообще плохо справляются с самоограничениями. В этой ситуации они чувствуют угрозу и растерянность. И плачут в ответ на любое напряжение и стресс. А после долгого времени изоляции им начинают мерещиться лишь только самые мрачные сценарии их жизни и они перестают видеть свет в конце туннеля, не верят, что эта ситуация когда-нибудь закончится. Рыбы чувствуют, будто распадаются на кусочки и бессильны. Друзьям стоит помочь им найти и светлые стороны жизни.

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