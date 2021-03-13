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4 знака Зодиака, которым противопоказана самоизоляция

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Они особенно тяжело переносят одиночество.
Этим знакам сейчас труднее всего
Этим знакам сейчас труднее всего
istockphoto.com

Пандемия коронавируса охватила весь мир, перевернув нашу жизнь с ног на голову. Многие из нас на себе испытали, что такое онлайн-обучение и работа из дома. Многие компании перешли на удаленный принцип работы и, оценив все его преимущества, не собираются возвращаться к прежнему распорядку. 

Всем нам во время локдауна не хватает контактов с другими людьми, встреч в компаниях. Домашняя изоляция - вещь не из приятных, особенно для некоторых знаков Зодиака. 

  • Телец

Такие самоуверенные внешне, Тельцы очень нуждаются в поддержке людей
Такие самоуверенные внешне, Тельцы очень нуждаются в поддержке людей
istockphoto.com

Тельцы любят общение и нуждаются в социальных контактах, как в воздухе. Одиночество и заключение дома - настоящий кошмар для Тельца, тем более что Тельцы любят, когда ими восхищаются, и, конечно, нуждаются для этого в другом человеке.

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Тельцы - это те люди, которые при локдауне первыми записывались на онлайн-курсы, устаривали чаты с родственниками и коллегами. И хотя Тельцы внешне производят впечатление, что одиночество их не беспокоит, в глубине души они мечтают о том дне, когда границы вновь станут мало ощутимыми, а путешествия - привычными. 

  • Близнецы

Страсть Близнецов - путешествия, но никак не домашнее заточение
Страсть Близнецов - путешествия, но никак не домашнее заточение
istockphoto.com

Представители этого знака меньше всего хотят быть заключенными в четыре стены. К сожалению, принудительная изоляция негативно сказывается на их настроении, что моментально влияет на  окружающих. Близнецы начинают ворчать и показывать все “прелести“ своего нрава.

Контакты Близнецов со знакомыми и друзьями необходимы им для жизни. Так же, как и поездки, путешествия, ведь стихия Близнецов - Воздух и им время от времени нужно его “погонять“.

К счастью, зодиакальные Близнецы очень креативны, и их идеи, как выжить в трудное время самоизоляции, заслуживают внимания.

  • Стрелец

Добродушным Стрельцам так нужна публика рядом!
Добродушным Стрельцам так нужна публика рядом!
istockphoto.com

Стрельцы любят компанию других и быстро начинают скучать в одиночестве. Даже когда они проводят время в изоляции со своей семьей, им не хватает большой группы, чтобы поговорить вместе, выйти и устроить что-нибудь эдакое. Они любят быть центром большой компании. 

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Непроизвольная изоляция плохо действует на них и делает Стрельцов нервными и раздражительными. Со временем Стрелец может стать апатичным и даже непредсказуемым. Близким Стрельцов следует всеми силами вытягивать их на улицу, даже прогулка вокруг дома и непринужденная беседа в магазине у дома может помочь Стрельцам легче пережить самозаточение. 

  • Рыбы

Рыбы способны быстро начать видеть мир в темных красках
Рыбы способны быстро начать видеть мир в темных красках
istockphoto.com

Чувствительные Рыбы вообще плохо справляются с самоограничениями. В этой ситуации они чувствуют угрозу и растерянность. И плачут в ответ на любое напряжение и стресс. А после долгого времени изоляции им начинают мерещиться лишь только самые мрачные сценарии их жизни и они перестают видеть свет в конце туннеля, не верят, что эта ситуация когда-нибудь закончится. Рыбы чувствуют, будто распадаются на кусочки и бессильны. Друзьям стоит помочь им найти и светлые стороны жизни. 

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Теги: Зодиак, астрологи, знаки зодиака, одиночество, самоизоляция, пандемия
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    13.03.2021, 10:26
Оценка:  0
GreenPeace!
Я Близнецы,и 100% интроверт.Почти ни с кем не дружу,мне никто не интересен.Люблю одиночество,чем тратить время впустую.Так что у всех все по-разному.
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