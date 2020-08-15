Гороскоп на 15 августа 2020 года

Каким будет этот день, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

Овен (21.03 – 20.04)

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Будет возможность пообщаться со старыми знакомыми, у них наверняка найдутся для вас хорошие новости. Вероятны подарки и сюрпризы, в том числе романтические.

Телец (21.04 – 21.05)

Споров может быть больше, чем обычно: не все согласны с вашей точкой зрения, у многих есть к вам вопросы, на которые нелегко ответить. Но до конца дня удастся договориться обо всем.

Близнецы (22.05 – 21.06)

В течение дня важно сосредоточиться на одном и заниматься только им: распыляя свои силы на несколько задач сразу, вы рискуете в результате не выполнить ни одну из них.

Рак (22.06 – 22.07)

Легких побед не ждите. Вы получите ровно столько, сколько отдадите. Не отказывайтесь от заманчивых предложений в работе. Посоветуйтесь с родными в сложных вопросах.

Лев (23.07 – 21.08)

Физические нагрузки и правильное питание пойдут вам сегодня на пользу. Наступил период, когда вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями. Идите на уступки только тем людям, кто этого заслуживает.

Дева (24.08 – 23.09)

День идеально подходит для тех, кто решил посвятить его быту. Можно без сомнения делать ремонт, перестановку, покупать новую мебель. Если есть желание и свободное время, посетите родственников. Откажитесь от сладких продуктов.

Весы (24.09 – 23.10)

Необходимо максимально ограничить общение с близким человеком, в противном случае возникшая из-за ерунды ссора может надолго расстроить ваши с ним отношения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Отношения со старшими членами семьи могут улучшиться. Благодаря творческому подходу к делам и целеустремленности можно получить ощутимые результаты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Свое жизнеутверждающее видение мира вы готовы распространить на все свое окружение и в первую очередь на членов семьи. Благоприятна физическая активность на свежем воздухе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу, что-то предлагать окружающим, стараться заинтересовать всех своими идеями. Есть шанс добиться успеха в сложных делах. Тут, конечно, потребуется настойчивость, и вы обязательно ее проявите.

Водолей (21.01 – 18.02)

В субботу Водолеям очень помогут друзья. Благодаря их поддержке и советам удается избежать серьезных трудностей. Стоит быть осторожнее с финансами и имуществом. Проявите бдительность и немного скептицизма при деловом общении с малознакомыми людьми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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У вас получится 15 августа изменить привычный ход вещей, что, несомненно, вас порадует. Суббота также будет располагать к разрешению финансовых вопросов. При этом для положительного исхода вам стоит положиться на собственные знания и опыт. Астрологи также говорят о том, что ваша готовность рискнуть в данном вопросе будет играть не самую последнюю роль.

Ранее мы писали, почему некоторые люди мерзнут даже летом.

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