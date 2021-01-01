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ЕС официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении «Дія»

Сроки введения электронного документа в действие пока не названы.
ЕС официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении «Дія»
ЕС официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении «Дія»
diia.gov.ua

Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским требованиям, сообщает Министерство цифровой трансформации. 

«Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией», – отметили в ведомстве.

Также в сообщении пообещали рассказать о технических деталях, а также о том, когда и как украинцы смогут путешествовать с сертификатами.

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Напомним, в Украине с 1 июля в тестовом режиме начали выдавать COVID-сертификаты через мобильное приложение или портал «Дія». Эти документы являются подтверждением, что их владелец не является носителем коронавируса.

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Теги: Евросоюз, COVID-19, сертификат, коронавирус, приложение Дія
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Источник: Ivona
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