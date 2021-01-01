Магнитные бури в сентябре 2021
Начало осени отмечено всего 2 сильными магнитными бурями, которые могут повлиять на здоровье метеозависимых людей. Так что нужно быть особенно осторожными в начале сентября и в конце.
Первая магнитная буря ожидается 6 сентября. По прогнозам специалистов она будет очень сильной, потому постарайтесь в этот день не сильно нагружать организм.
Магнитные бури – это возмущения после вспышек на Солнце. Такие возмущения негативно сказываются на самочувствии людей. Особенно сильно чувствуют этот эффект люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями или вегето-сосудистой дистонией.
Следующий мощный поток магнитного заряда ожидается 26 сентября. Эту магнитную бурю могут ощутить не только метеочувствительные люди. Упадок сил, подавленное настроение, головные боли - все это может проявиться и у тех, кто особо не реагирует на гео-магнитные колебания.
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