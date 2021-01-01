В ООН обеспокоены положением медиков в Украине

Помимо того, что у медиков риск заразиться коронавирусом значительно выше, а зарплаты – ниже среднестатистических зарплат по стране, так еще медработники не получают хоть какой-либо психологической поддержки.

По данным Мониторинговой миссии ООН, 55 тысяч украинских медиков переболели COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 2,2 миллиона случаев заражения. А 53 тысячи человек скончались в результате заболевания.

«Мы не просто много работаем. Мы работаем безостановочно. Это не офис, где можно уйти с работы в 5 часов вечера, оставив часть дел на завтра. Мы отдаем этой работе все силы, потому что речь идет о жизни и здоровье людей», – говорит медсестра Светлана Панарина, работающая в больнице города Торецка Донецкой области.

В 2020 году медиков в стране стало на 5,4 процента меньше. Из-за низких зарплат и увеличения нагрузки и количества рабочих часов многие медики уволились с работы.

Введенные правительством надбавки, сообщают эксперты Миссии, предоставлялись только тем, кто работает в медицинских учреждениях, где проходили лечение пациенты с COVID-19. Таким образом, многие медработники, которым приходилось контактировать с зараженными коронавирусом людьми, например, терапевты, не имели права на дополнительное вознаграждение.

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