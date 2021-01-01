Если вы заметили у себя неконтролируемую и беспричинную потерю веса, сухость и вялость кожи, внезапную смену настроения, расстройство кишечника и проблемы с либидо — самое время обратить внимание на щитовидную железу.

Топ 7 фактов о щитовидной железе, которые следует знать всем pixabay

О нарушении работы щитовидной железы свидетельствует целый ряд симптомов, которые легко перепутать с усталостью и последствиями стресса. Однако несвоевременное выявление болезни может привести к многочисленным болезням.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 200 млн человек в мире страдает от патологии щитовидной железы. Этот показатель зависит от окружающей среды, йодного дефицита, образа жизни, склонности человека к стрессам, питания, сопутствующих заболеваний и т.д.

Вместе с врачом-эндокринологом Медицинской сети “Добробут” Натальей Могилевской отвечаем на самые распространенные вопросы о щитовидной железе, ответы на которые следует знать всем.

Могилевская Наталия: врач-эндокринолог высшей категории Добробут

Какие функции выполняет щитовидная железа?

Щитовидная железа — орган эндокринной системы, напоминающий по форме бабочку. Это самая большая железа в организме человека, которая расположена в зоне шеи.

Основная задача этого небольшого, но очень важного органа — выработка сверхважных гормонов, принимающих участие в работе всего организма.

Наша «бабочка здоровья» влияет на функцию:

сердечно-сосудистой;

половой;

нервной;

пищеварительной;

и опорно-двигательной систем.

Поэтому сбои в работе щитовидной железы влияют на их состояние.

Как работает щитовидная железа?

Щитовидная железа работает под контролем главного «диригента» ее функций — тиреотропного гормона (ТТГ), который выделяется в гипофизе — передней части головного мозга. Основными гормонами щитовидной железы являются:

1. Трийодтиронин (Т3).

2. Тироксин (Т4).

3. Кальцитонин.

Если гормонов не хватает, “диригент” ТТГ начинает более активно работать и, соответственно, повышаться. Это является стимулом для щитовидной железы лучше функционировать. В случае излишнего количества гормонов, ТТГ снижается, чтобы сильно не влиять на работу щитовидной железы.

Топ 7 фактов о щитовидной железе, которые следует знать всем Добробут

Что может мешать работе щитовидной железы?

Основными врагами щитовидной железы являются стрессы, ионизирующее облучение, вредные привычки (например, курение, злоупотребление алкоголем, кофеином), несбалансированное питание (дефицит или избыток йода), а также травмы шеи.

Какие есть заболевания щитовидной железы?

Наиболее распространенная проблема украинцев — увеличение щитовидной железы, или зоб. Это состояние, при котором щитовидная железа не может производить достаточное количество гормонов, развивается гипотиреоз — пониженная активность железы. Если же гормона производится слишком много, возникает гипертиреоз.

Существуют доброкачественные и злокачественные образования щитовидной железы, кроме этого, она может воспаляться. Например, вследствие вирусной / бактериальной инфекции или сбоя в иммунной системе, когда вырабатываются антитела против нашей же щитовидной железы. Это заболевание называется тиреоидит.

Кто в группе риска?

В группе риска — беременные и женщины, кормящие грудью, дети, а также люди, работающие в условиях повышенного радиационного фона или имеющие наследственные заболевания щитовидной железы.

Как проверить состояние щитовидной железы?

Для проверки состояния щитовидной железы стоит пройти следующие обследования:

сначала проконсультироваться у врача-эндокринолога;

сделать УЗИ щитовидной железы;

проверить уровень ТТГ;

проверить уровень гормона Т4 свободный.

Если вас беспокоят симптомы, характерные для чрезмерной функции щитовидной железы, следует также сдать анализ на уровень гормона Т3 свободный.

Существует ли профилактика?

Главные советы, которые помогут избежать проблем со щитовидной железой, следующие:

Употребляйте йодированную соль и морепродукты.

При планировании беременности сделайте УЗИ щитовидной железы и проверьте уровень ТТГ.

Придерживайтесь сбалансированного питания (достаточные запасы белка и железа являются важными для здоровья щитовидной железы).

Избегайте стрессов.

Помните: самолечение может нанести вред вашему здоровью. При каких-либо жалобах на здоровье или с целью профилактики, рекомендуем обратиться в Медицинскую сеть «Добробут», где врачи-эксперты позаботятся о вашем здоровье.

Материал был опубликован на основе врача-эндокринолога высшей категории Медицинской сети «Добробут» Могилевской Наталии.

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