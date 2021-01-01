Трудолюбие – это хорошо, но и на отдых нужно находить время.

Почему не стоит отказываться от отпуска – отвечает психолог depositphotos.com

Лето – это сезон отпусков, но не для всех. Некоторые украинцы отказываются от отпусков в пользу работы. Почему не стоит отказываться от отпусков и проводить все время за работой, Ivona рассказала психолог Елена Ермоленко. Психолог Елена Ермоленко пресс-служба

Почему нельзя отказываться от отпуска: рекомендации психолога

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Работа без отпусков и выходных – вредна для здоровья не только психического, но и физического.

«Если работать без выходных и отпусков, накопленная усталость постепенно превращается в хронический стресс, который может вызвать ухудшение физического здоровья. Например, чувство усталости даже после сна, панические атаки, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, депрессию, язву желудка, снижение полового влечения у мужчин и у женщин. Ученые доказали, что организм человека, который подвергается воздействию стресса, изнашивается на 40% быстрее, чем у того, кто живет в спокойствии», - рассказывает психолог Елена Ермоленко.

К тому же существует даже особый термин «синдром отсутствия отпуска», который считается причиной многих болезней. Согласно исследованиям Американского психосоматического общества, ежегодный отпуск снижает риск преждевременной смерти на 20%.

Что делать для профилактики здоровья?

В тоже время всех проблем со здоровьем можно избежать, отмечает психолог Елена Ермоленко. И лучший способ это сделать – отправиться в отпуск.

«На время отпуска важно постараться полностью забыть о работе, избавиться от чувства вины перед начальством, клиентами, поставщиками, не отвечать на рабочие сообщения – позаботьтесь заранее кто это сможет сделать в ваше отсутствие, полностью смените род деятельности и переключитесь», - говорит Елена Ермоленко.

Кстати, путешествия называют географическим способом профилактики и лечения депрессий, неврозов, разного рода зависимостей. Приятнее, чем негативные последствия депрессивных состояний, относительно недорого наряду с антидепрессантами и их побочными эффектами.

Плюс, согласно исследованиям, 89% людей отмечают улучшение самочувствия пребывая в новом меcте, на 20% снижался риск сердечного приступа. К тому же короткие поездки влияют на нас не менее плодотворно, чем отпуск в 24 календарных дня. Активный отдых рекомендуется совмещать с пассивным.

Во время путешествия снижается активность рептильного мозга (отвечающего за безопасность и сохранения всего по-старому) и увеличивается активность зоны мозга отвечающей за эмоции и чувства. Происходит своего рода перезагрузка. Забывается плохое, загружаются новые впечатления. Происходят обновления в нейронах мозга. «Возвращается вкус к жизни» - как я часто говорю своим клиентам.

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