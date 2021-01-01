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Карантин в Украине продлили до 1 октября

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На заседании правительства сегодня, 11 августа, приняли решение о продлении карантинных ограничений.
Карантин в Украине продлили до 1 октября
Карантин в Украине продлили до 1 октября
depositphotos.com

Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина до 1 октября. Соответствующее решение министры приняли сегодня, 11 августа, во время заседания. Кроме адаптивного карантина приняли решение продлить и режим чрезвычайной ситуации.

Однако в правительстве решили не менять карантинные правила.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавируса. Правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинский на амбулаторном этапе», - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.

Отметим, что предыдущее решение о продлении карантина действует до 31 августа включительно.

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Теги: карантин, коронавивирус
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Источник: ivonа bigmir)net

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