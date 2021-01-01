Карантин в Украине продлили до 1 октября
Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина до 1 октября. Соответствующее решение министры приняли сегодня, 11 августа, во время заседания. Кроме адаптивного карантина приняли решение продлить и режим чрезвычайной ситуации.
Однако в правительстве решили не менять карантинные правила.
«Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавируса. Правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинский на амбулаторном этапе», - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.
Отметим, что предыдущее решение о продлении карантина действует до 31 августа включительно.
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