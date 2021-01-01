Опухли веки: что делать?
Симптомы
Помимо непосредственного отека век может наблюдаться дополнительная симптоматика:
- Гиперемия век, то есть покраснение;
- Болезненные ощущения, которые проявляются при касании века, моргании или без какого-либо внешнего воздействия;
- Зуд и жжение;
- Появление воспалительного образования (уплотнение или «бугорок» под веком);
- Гнойные выделения или чешуйки кожи в уголках глаз или по краям век;
- Сыпь.
Причины и факторы, способствующие образованию отека век
- Жаркая погода – летом проблема отеков стоит острее, так как под действием жаркой погоды процесс распределения жидкости в организме может происходить неправильно. В этом случае отекают не только веки, но и все лицо;
Читай также: Почему трескаются пятки: причины и способы леченияРацион – обилие соленых или острых блюд, употребленных в течение дня. Также отек век может вызвать чрезмерное потребление воды перед сном;
- Злоупотребление алкогольными напитками;
- Неправильная поза во время сна, при которой жидкость в организме скапливается в верхней части туловища;
- Длительный недосып, стрессы;
- При нехватке жидкости организм начнет накапливать ее в разных участках, в том числе веках. Поэтому не рекомендуется ограничивать питьевой режим.
Что делать при отеке век?
Если вы не связываете отек с реакцией организма на жаркую погоду, избыток соленой и острой пищи в рационе или другими факторами, а также если отек не проходит в течение двух и более дней, необходима консультация офтальмолога.
Читай также: Татуаж бровей: 3 главные причины его никогда не делать
Врач проведет диагностику, определит причину отека и подберет необходимое лечение. Народные средства для снятия отека век также допустимы, но и это требует предварительного согласования офтальмолога – не все подобные меры безопасны для здоровья и зрения.
Самолечение недопустимо, неправильный прием лекарственных препаратов чреват ухудшением состояния, переходом заболевания из острой формы в хроническую, а также другими опасными для глаза осложнениями.
Пока отек не спал, соблюдайте следующие рекомендации:
- Полностью откажитесь от декоративной и уходовой косметики – теней, туши, крема, мази, средства для умывания и т. д.;
- Не трите глаза;
- Чаще меняйте наволочки и полотенца;
- Откажитесь от контактных линз в пользу очков.
Ваш образ жизни и повседневные привычки также важны:
- Пересмотрите рацион в сторону сокращения соленых, острых и сладких блюд;
- Пейте достаточно воды;
- Не злоупотребляйте алкогольными напитками;
- Постарайтесь контролировать позу во время сна или замените подушку/матрас на более удобные;
- Перед любым контактом с глазами тщательно мойте руки с мылом;
- Восстановите режим сна и уделяйте достаточно внимания отдыху.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.