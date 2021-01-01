Отек век происходит из-за избыточного накопления жидкости. Данному недугу подвержен любой человек – и дети, и взрослые, и пожилые люди. Рассказываем, как бороться с этой проблемой.

Симптомы

Помимо непосредственного отека век может наблюдаться дополнительная симптоматика:

Гиперемия век, то есть покраснение;

Болезненные ощущения, которые проявляются при касании века, моргании или без какого-либо внешнего воздействия;

Зуд и жжение;

Появление воспалительного образования (уплотнение или «бугорок» под веком);

Гнойные выделения или чешуйки кожи в уголках глаз или по краям век;

Сыпь.

Причины и факторы, способствующие образованию отека век

Жаркая погода – летом проблема отеков стоит острее, так как под действием жаркой погоды процесс распределения жидкости в организме может происходить неправильно. В этом случае отекают не только веки, но и все лицо;

Читай также: Почему трескаются пятки: причины и способы лечения Рацион – обилие соленых или острых блюд, употребленных в течение дня. Также отек век может вызвать чрезмерное потребление воды перед сном;

Рацион – обилие соленых или острых блюд, употребленных в течение дня. Также отек век может вызвать чрезмерное потребление воды перед сном; Злоупотребление алкогольными напитками;

Неправильная поза во время сна, при которой жидкость в организме скапливается в верхней части туловища;

Длительный недосып, стрессы;

При нехватке жидкости организм начнет накапливать ее в разных участках, в том числе веках. Поэтому не рекомендуется ограничивать питьевой режим.

Опухли веки: что делать? Pinterest

Что делать при отеке век?

Если вы не связываете отек с реакцией организма на жаркую погоду, избыток соленой и острой пищи в рационе или другими факторами, а также если отек не проходит в течение двух и более дней, необходима консультация офтальмолога.

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Врач проведет диагностику, определит причину отека и подберет необходимое лечение. Народные средства для снятия отека век также допустимы, но и это требует предварительного согласования офтальмолога – не все подобные меры безопасны для здоровья и зрения.

Самолечение недопустимо, неправильный прием лекарственных препаратов чреват ухудшением состояния, переходом заболевания из острой формы в хроническую, а также другими опасными для глаза осложнениями.

Пока отек не спал, соблюдайте следующие рекомендации:

Полностью откажитесь от декоративной и уходовой косметики – теней, туши, крема, мази, средства для умывания и т. д.;

Не трите глаза;

Чаще меняйте наволочки и полотенца;

Откажитесь от контактных линз в пользу очков.

Ваш образ жизни и повседневные привычки также важны:

Пересмотрите рацион в сторону сокращения соленых, острых и сладких блюд;

Пейте достаточно воды;

Не злоупотребляйте алкогольными напитками;

Постарайтесь контролировать позу во время сна или замените подушку/матрас на более удобные;

Перед любым контактом с глазами тщательно мойте руки с мылом;

Восстановите режим сна и уделяйте достаточно внимания отдыху.

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