Женские гормоны эстроген и прогестерон: на что влияют
На протяжении всей жизни гормоны влияют на настроение женщины, ее самочувствие, внешний вид, половое влечение и многое другое. Самыми известными женскими гормонами являются эстроген и прогестерон. Ivona решила разобраться что это за гормоны, на что они влияют и как определить в норме ли они.
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Эстроген и прогестерон: за что отвечают гормоны
Эстроген и прогестерон гормоны, которые вырабатываются в основном яичниками и влияют на сексуальное и репродуктивное здоровье женщины.
Эстроген – гормон, который преобладает в первой части менструального цикла. Он делает женщину более привлекательной (кожа становится более розовой и здоровой, грудь увеличивается: поскольку эстрогены обладают функцией небольшой задержки жидкости) и активной. Если все гормоны работают слажено, то у женщины хорошее настроение и повышенное либидо.
Прогестерон – гормон, доминирующий во второй части цикла. Из-за его активации женщина становится более пассивной, поскольку цель: сохранить возможную беременность.
В конце цикла проходит резкое падение уровня эстрогена, что вызывает новую менструацию.
Эстроген: симптомы высокого уровня гормонов и лечение
О повышенном уровне эстрогена и тестостерона свидетельствуют следующие симптомы:
- вздутие живота
- отек и болезненность в груди
- фиброзно-кистозные комки в груди
- снижение полового влечения
- нерегулярные менструации
- усиление симптомов предменструального синдрома (ПМС)
- перепады настроения
- головные боли
- беспокойство и панические атаки
- увеличение веса
- выпадение
- волос холодные руки или ноги
- проблемы со сном
- сонливость или усталость
- проблемы с памятью
Норма гормона эстрогена у женщин зависит от дня цикла:
- 14,0–511,2 пмоль/л — в дни фолликулярной фазы (около 14 дней);
- 558,8–1336,8 пмоль/л — в период овуляторной фазы (19–23-й день);
- 129,0–704,6 пмоль/л — во время лютеиновой фазы (до 28-го дня).
Чтобы определить уровень эстрогена врач отправит пациентку на анализ крови. Лечение высокого уровня эстрогена бывает медикаментозным и хирургическим.
Прогестерон: норма гормона, как сдавать анализы
Норма прогестерона у женщин также зависит от фазы цикла:
- Фолликулярная (созревание яйцеклетки) – 0,32-2,23 нмоль/л;
- Овуляторная (овуляция, отрыв яйцеклетки и возможное оплодотворение) – 0,48-9,41 нмоль/л;
- Лютеиновая (образуется желтое тело) – 6,99-56,63 нмоль/л.
Для анализа на прогестерон берется венозная кровь. Чтобы результаты анализа были корректными необходимо за два дня до прекратить прием гормональных препаратов, за сутки избегать стрессов и физических нагрузок, за 3 часа до сдачи нельзя курить и есть, можно лишь пить негазированную воду.
Автор: Ксения Бреславская
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