Какие женские гормоны влияют на самочувствие во время цикла, как определить норму и когда стоит обращаться к врачу?

Женские гормоны эстроген и прогестерон: на что влияют unsplash

На протяжении всей жизни гормоны влияют на настроение женщины, ее самочувствие, внешний вид, половое влечение и многое другое. Самыми известными женскими гормонами являются эстроген и прогестерон. Ivona решила разобраться что это за гормоны, на что они влияют и как определить в норме ли они.

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Эстроген и прогестерон: за что отвечают гормоны

Эстроген и прогестерон гормоны, которые вырабатываются в основном яичниками и влияют на сексуальное и репродуктивное здоровье женщины.

Эстроген – гормон, который преобладает в первой части менструального цикла. Он делает женщину более привлекательной (кожа становится более розовой и здоровой, грудь увеличивается: поскольку эстрогены обладают функцией небольшой задержки жидкости) и активной. Если все гормоны работают слажено, то у женщины хорошее настроение и повышенное либидо.

Прогестерон – гормон, доминирующий во второй части цикла. Из-за его активации женщина становится более пассивной, поскольку цель: сохранить возможную беременность.

В конце цикла проходит резкое падение уровня эстрогена, что вызывает новую менструацию.

Эстроген: симптомы высокого уровня гормонов и лечение

О повышенном уровне эстрогена и тестостерона свидетельствуют следующие симптомы:

вздутие живота

отек и болезненность в груди

фиброзно-кистозные комки в груди

снижение полового влечения

нерегулярные менструации

усиление симптомов предменструального синдрома (ПМС)

перепады настроения

головные боли

беспокойство и панические атаки

увеличение веса

выпадение

волос холодные руки или ноги

проблемы со сном

сонливость или усталость

проблемы с памятью

Норма гормона эстрогена у женщин зависит от дня цикла:

14,0–511,2 пмоль/л — в дни фолликулярной фазы (около 14 дней);

558,8–1336,8 пмоль/л — в период овуляторной фазы (19–23-й день);

129,0–704,6 пмоль/л — во время лютеиновой фазы (до 28-го дня).

Чтобы определить уровень эстрогена врач отправит пациентку на анализ крови. Лечение высокого уровня эстрогена бывает медикаментозным и хирургическим.

Прогестерон: норма гормона, как сдавать анализы

Норма прогестерона у женщин также зависит от фазы цикла:

Фолликулярная (созревание яйцеклетки) – 0,32-2,23 нмоль/л;

Овуляторная (овуляция, отрыв яйцеклетки и возможное оплодотворение) – 0,48-9,41 нмоль/л;

Лютеиновая (образуется желтое тело) – 6,99-56,63 нмоль/л.

Для анализа на прогестерон берется венозная кровь. Чтобы результаты анализа были корректными необходимо за два дня до прекратить прием гормональных препаратов, за сутки избегать стрессов и физических нагрузок, за 3 часа до сдачи нельзя курить и есть, можно лишь пить негазированную воду.

Автор: Ксения Бреславская

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