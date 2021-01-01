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Женские гормоны эстроген и прогестерон: на что влияют

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Какие женские гормоны влияют на самочувствие во время цикла, как определить норму и когда стоит обращаться к врачу?
Женские гормоны эстроген и прогестерон: на что влияют
Женские гормоны эстроген и прогестерон: на что влияют
unsplash

На протяжении всей жизни гормоны влияют на настроение женщины, ее самочувствие, внешний вид, половое влечение и многое другое. Самыми известными женскими гормонами являются эстроген и прогестерон. Ivona решила разобраться что это за гормоны, на что они влияют и как определить в норме ли они.

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Эстроген и прогестерон: за что отвечают гормоны

Эстроген и прогестерон гормоны, которые вырабатываются в основном яичниками и влияют на сексуальное и репродуктивное здоровье женщины.

Эстроген – гормон, который преобладает в первой части менструального цикла. Он делает женщину более привлекательной (кожа становится более розовой и здоровой, грудь увеличивается: поскольку эстрогены обладают функцией небольшой задержки жидкости) и активной. Если все гормоны работают слажено, то у женщины хорошее настроение и повышенное либидо.

Прогестерон – гормон, доминирующий во второй части цикла. Из-за его активации женщина становится более пассивной, поскольку цель: сохранить возможную беременность.

В конце цикла проходит резкое падение уровня эстрогена, что вызывает новую менструацию.

Эстроген: симптомы высокого уровня гормонов и лечение

О повышенном уровне эстрогена и тестостерона свидетельствуют следующие симптомы:

  • вздутие живота
  • отек и болезненность в груди
  • фиброзно-кистозные комки в груди
  • снижение полового влечения
  • нерегулярные менструации
  • усиление симптомов предменструального синдрома (ПМС)
  • перепады настроения
  • головные боли
  • беспокойство и панические атаки
  • увеличение веса
  • выпадение
  • волос холодные руки или ноги
  • проблемы со сном
  • сонливость или усталость
  • проблемы с памятью

Норма гормона эстрогена у женщин зависит от дня цикла:

  • 14,0–511,2 пмоль/л — в дни фолликулярной фазы (около 14 дней);
  • 558,8–1336,8 пмоль/л — в период овуляторной фазы (19–23-й день);
  • 129,0–704,6 пмоль/л — во время лютеиновой фазы (до 28-го дня).

Чтобы определить уровень эстрогена врач отправит пациентку на анализ крови. Лечение высокого уровня эстрогена бывает медикаментозным и хирургическим.

Прогестерон: норма гормона, как сдавать анализы

Норма прогестерона у женщин также зависит от фазы цикла:

  • Фолликулярная (созревание яйцеклетки) – 0,32-2,23 нмоль/л;
  • Овуляторная (овуляция, отрыв яйцеклетки и возможное оплодотворение) – 0,48-9,41 нмоль/л;
  • Лютеиновая (образуется желтое тело) – 6,99-56,63 нмоль/л.

Для анализа на прогестерон берется венозная кровь. Чтобы результаты анализа были корректными необходимо за два дня до прекратить прием гормональных препаратов, за сутки избегать стрессов и физических нагрузок, за 3 часа до сдачи нельзя курить и есть, можно лишь пить негазированную воду.

Автор: Ксения Бреславская

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Теги: гормоны, женское здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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