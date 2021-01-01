Хотел привлечь внимание: оценка поведения террориста, захватившего КМУ

Психиатр Спартак Суббота прокомментировал поведение террориста, захватившего Кабмин .

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Псевдотеррорист, который стремится привлечь внимание к себе. Такую оценку поведения мужчины, который 4 августа угрожал взорвать Кабинет Министров Украины, дал психиатр, психотерапевт и научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота.

Психиатр Спартак Суббота прокомментировал поведение террориста, захватившего Кабмин пресс-служба

“Обычно люди идут на такие радикальные действия, когда считают, что в их персональных проблемах виноваты не они сами, а кто-то извне. В данном случае — это властные структуры. Вероятно, что на такие убеждения повлиял травматический опыт служения в АТО“.

Характеризуя поведение правонарушителя, можно говорить о том, что он не совсем понимает ситуацию, в которой находится сам, государство, и что в итоге он стремится изменить, угрожая взорвать здание правительства.

“Очень заметно, что человек находится в сильном эмоциональном возбуждении, ведь то, о чем он говорит, лишено всякой логической связи. Сначала он не пускает людей в помещение Кабмина, а затем заявляет, что он все равно сядет на 10 лет“.

Исходя из этих особенностей, психиатр рассматривает несколько основных причин действий псевдотеррориста.

“Можно предположить, что человек имел определенные психические заболевания, от биполярного расстройства до параноидной шизофрении. Другой причиной может быть значительное эмоциональное переживание событий, которые происходят в стране, отсутствие чувства уверенности и стабильности. И третьей и достаточно распространенной среди псевдотеррористов причиной является простое желание привлечь к себе внимание“.

Совершая любые противоправные действия, ограничивающие права и свободу других, следует помнить о последствиях. Для таких псевдотеррористов, даже если нет пострадавших, — это тюрьма. Очень часто проблемы, связанные с эмоциональной нестабильностью, тревожностью, агрессией, можно решить, если вовремя заметить и обратиться к психологу. К счастью, сейчас существует множество платформ, которые предоставляют бесплатные психологические консультации.

Напомним, что утром 4 августа мужчина зашел в здание Кабинета Министров Украины с боевой гранатой и угрожал ее взорвать, взяв нескольких заложников. Правоохранители начали спецоперацию, мужчина был задержан. Никто не пострадал.

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