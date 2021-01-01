Вылечить чувствительные зубы можно и даже очень просто.

Чувствительные зубы – нередкая проблема и, наверное, каждый сталкивался с неприятной реакцией на горячие или холодные блюда. И если это не связано с кариесом, то вероятно, что у вас чувствительные зубы. Ситуация неприятная, но поправимая. Мы обратились за консультацией к врачу-стоматологу Анне Коваль из стоматологической клиники «Анна» и узнали, как лечить чувствительные зубы, что можно, а что нельзя есть людям с такой проблемой.

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Чувствительные зубы: почему возникает проблема

Чувствительными зубы становятся, когда эмаль деминирализуется, из нее выходят полезные вещества, она становится менее плотной. При чувствительных зубах эмаль похожа на сеточку, в нее легко могут попадать кислоты и бактерии, говорит врач-стоматолог. И есть продукты, которые еще больше ее деминирализуют. Их стоит, если не исключить из рациона, так хотя бы уменьшить их количество. И после каждого приема таких продуктов нужно полоскать рот обычной водой.

Питание с чувствительными зубами: что можно, а что нельзя есть

Что нельзя есть, если у вас чувствительные зубы

Сладости (конфеты, сахар, сухофруты). В нашей ротовой полости есть бактерии, которые живятся сахаром и выделяют кислоты и токсины, из-за чего зубы могут стать еще чувствительнее.

Цитрусовые.

Газированные напитки.

Соки и смузи. Особенно стоит избегать диет на соках и смузи. В практике Анны уже было несколько пациентов, у которых после подобных диет развилась чувствительность зубов, а у одного даже началась эрозия эмали. Поэтому стоматологи не рекомендуют сидеть на таких диетах, особенно, если их продолжительность превышает одну неделю.

Что можно есть, если у вас чувствительные зубы

Молочные продукты (если нет аллергии). Они содержат много кальция, который полезен для зубов, а также калий, магний, витамины А, В, D, E.

Фрукты с большим содержанием клетчатки (клубника, яблоки, груши). Они увеличивают слюновыделение и зубы быстрее очищаются естественным путем.

Овощи (морковь, огурцы, свекла). В них содержится кальций, калий, магний, натрий, фосфор, фтор, который также полезен для зубов, витамины группы В, D, E, К.

Зелень (укроп, петрушка, шпинат). Зелень полезна для зубов и десен.

Орехи, морепродукты (жирные сорта рыбы). Они содержат жирные кислоты, которые полезны для всего организма в целом и для зубов также. Орехи и морепродукты они содержат мало кислотных элементов и даже очень чувствительные зубы не будут на них скорее всего реагировать.

Яйца. Содержат витамин D – источник фосфора.

Как питаться, если у вас чувствительные зубы: что можно, а что нельзя есть ivona.bigmir.net Если зубы чувствительные их все равно стоит чистить. Многие люди перестают чистить, считая, что это принесет боль. Однако без очищения ротовой полости кислоты и токсины не вымываются чем причиняют еще большую боль. В тоже время чистить зубы сразу после еды не стоит. Первые 20-30 минут после еды на зуб действуют токсины и кислоты, эмаль ослабевает. Поэтому, если почистить зуб в первые полчаса после еды, можно нанести вред и снять часть эмали.

Как уменьшить чувствительность зубов: советы стоматолога

Существует несколько способов, как уменьшить чувствительность зубов. И многие из них можно делать в домашних условиях.

Как уменьшить чувствительность зубов в домашних условиях:

Паста для чувствительных зубов. Пасты широко распространены в Украине и их легко найти. Такие пасты содержат специальные ингредиенты, которые заполняют пустоты в эмали и в дентине. За счет этого зубы становятся менее чувствительными. Особенности использования пасты для чувствительных зубов: нужно почистить зубы, прополоскать рот, а затем еще раз нанести пасту и походить с ней минут 20.

Пасты широко распространены в Украине и их легко найти. Такие пасты содержат специальные ингредиенты, которые заполняют пустоты в эмали и в дентине. За счет этого зубы становятся менее чувствительными. Особенности использования пасты для чувствительных зубов: нужно почистить зубы, прополоскать рот, а затем еще раз нанести пасту и походить с ней минут 20. Фторсодержащие ополаскиватели и гели. Ополаскивателем нужно пользоваться так: набрать в рот, прополоскать и оставить во рту на сколько хватит сил. Гели нужно наносить на зубы или на специальные капы и ходить с ним минут 20, два раза в сутки. Это поможет снизить чувствительность зубов уже через недели полторы-две при регулярном использовании.

Как уменьшить чувствительность зубов: процедура у стоматолога

Гель. Стоматологи наносят специальный гель, который нельзя купить в масс-маркете. Во время процедуры наносят три слоя геля, и за одну процедуру решается проблема с чувствительными зубами.

Текст подготовила Ксения Бреславская

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