Всемирный день борьбы с гепатитом: что нужно знать о заболевании

Гепатит не может ждать – главная тема Дня в 2021 году.

Ежегодно 28 июля проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. В 2021 году информационные кампании, приуроченные к этому дню, объединены общей темой – «Гепатит не может ждать» (Hepatitis Can't Wait). По статистике, каждые 30 секунд один человек умирает от заболевания, связанного с гепатитом. Поэтому даже в условиях кризиса COVID-19, необходимо незамедлительно принять действенные меры по борьбе с вирусным гепатитом.

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Что такое гепатит?

Вирусный гепатит (ВГ) – группа инфекционных заболеваний, известных как гепатит А, В, С, D и E, которые вызывают диффузное воспаление тканей печени и приводят к развитию серьезных осложнений, включая цирроз и рак печени. ВГ – одна из основных причин смертности в мире, после туберкулеза. Инфицированных этим вирусом в 9 раз больше, чем вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее опасными являются вирусные гепатиты В (ВГВ) и С (ВГС), которые становятся причиной 1,1 млн смертей и 3 млн новых инфицирований ежегодно. Вместе с тем лишь 10% людей, живущих с гепатитом B, знают о своем статусе, и только 22% из них получают терапию. В то же время лишь 42% детей в общемировом масштабе имеют доступ к первой дозе вакцины против гепатита В.

В отличие от гепатитов BГВ и ВГC, гепатит А (ВГА) не вызывает хронических заболеваний печени, однако может сопровождаться тяжелыми симптомами и иногда протекать в фульминантной форме (с острой печеночной недостаточностью), часто имеющей летальный исход. Риск заражения ВГА связан с отсутствием безопасной воды и плохими санитарно-гигиеническими условиями (например, грязными руками). В странах, где риск заражения через пищу или воду низкий, наблюдаются вспышки среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), и лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). К факторам риска относят и возраст, поскольку ВГА вызывает более тяжелые формы заболевания у растущей популяции пожилых людей.

Какой тип гепатита самый распространенный в мире и Украине?

Самым распространенным типом гепатита по данным ВОЗ является вирусный гепатит В. Вероятность того, что инфекция станет хронической, зависит от возраста, в котором человек заражается. У 80-90% детей грудного возраста, инфицированных ВГВ в течение первого года жизни, и у 30-50%, инфицированных в возрасте до 6 лет, заболевание принимает хроническое течение. У взрослого населения хронический ВГВ в 350 раз повышает риск развития цирроза и рака печени спустя 10-15 лет после заражения.

По данным Министерства здравоохранения Украины, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С и примерно 1-2,5% – вирусом гепатита В, в то время как большинство пациентов не знают о своем диагнозе и не получают терапию. Ежегодно в Украине регистрируется около 11 тысяч новых случаев вирусных гепатитов. В течение 2020 года хроническая форма ВГВ диагностирована у 773 украинцев, острая форма ВГВ – у 731 человека, что составляет 2 и 1,8 случаев на 100 000 населения соответственно. Эти цифры более чем в 2 раза превышают показатели распространенности ВГВ в странах Европейского Союза.

ВГВ – серьезная и в то же время глобально недооцененная проблема системы здравоохранения. Кроме того, что вирус обладает высокой контагиозностью (заразностью) и многочисленными путями распространения, он способен выживать за пределами человеческого организма около 7 дней и в течение всего этого времени может быть причиной инфицирования.

Как предотвратить заражение гепатитом?

Предотвратить это серьезное заболевание можно с помощью вакцинации. Учитывая значительное бремя ВГ, в 2016 году представители правительств 194 стран приняли Глобальную стратегию ВОЗ по искоренению вирусного гепатита до 2030 года, которая включает в себя цель ликвидировать гепатиты B и C как глобальную угрозу здоровью населения путем сокращения новых случаев инфицирования на 90% и смертности – на 65% к 2030 году. В 2018 году Минздрав Украины утвердил стратегию, одной из ключевых составляющих которой является профилактика гепатита В с помощью курса вакцинации всех новорожденных тремя дозами вакцины в течение первого года жизни согласно Календарю профилактических прививок. Вакцинация – главный и самый эффективный способ предупреждения инфицирования ВГВ, эффективность которого составляет 98-100%.

В ВОЗ отмечают, что мир, свободный от гепатита, – вполне осуществимая задача. Для достижения этой цели в Европейском регионе крайне важно сохранить необходимый комплекс услуг, невзирая на продолжающуюся пандемию COVID-19. Для этого нужно следовать концепции «никого не оставить без внимания» и стремиться максимально расширить доступ к тестированию и лечению. Ключевое значение в рамках реализации этих целей имеет обеспечение непрерывной работы программ по вакцинации против гепатита В и наращивание услуг по тестированию и лечению гепатитов В и С.

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