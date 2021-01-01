В каком возрасте начинается климакс, его основные симптомы и как оттянуть наступление этого периода?

Одним из этапов в жизни женщины является климакс. Его наступление неизбежно, поэтому мы рекомендуем почитать о нем и узнать, как подготовиться к этому этапу. За профессиональной консультацией мы обратились к врачу-акушеру-гинекологу высшей категории Елене Орловой из Smart Medical Center.

Врач-акушер-гинеколог высшей категории Елена Орлова пресс-служба

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Климакс: что это такое и его стадии

Климакс – это естественный этап жизни каждой женщины. Его не нужно расценивать как заболевание. Это период, когда менструальный цикл заканчивается и происходит полная гормональная перестройка организма. Он имеет свои проявления.

Климактерический период включает в себя несколько стадий:

Пременопауза. В этот период снижается общий уровень женских гормонов, в частности эстрогенов. Начинаются нарушения менструального цикла до полного исчезновения менструаций. Средний возраст наступления пременопаузы – 45-50 лет.

В этот период снижается общий уровень женских гормонов, в частности эстрогенов. Начинаются нарушения менструального цикла до полного исчезновения менструаций. Средний возраст наступления пременопаузы – 45-50 лет. Менопауза. О наступлении этого периода можно говорить, когда менструальный цикл отсутствует в течение последнего года. Обычно это происходит в период 50-51 год.

О наступлении этого периода можно говорить, когда менструальный цикл отсутствует в течение последнего года. Обычно это происходит в период 50-51 год. Постменопауза. Этот период начинается через 5 лет после последней менструации и длится до конца жизни. Средний возраст наступления данного этапа – 55 лет.

Когда может наступить климакс: возраст

Средний возраст наступления климактерического периода значительно варьируется. Фиксируются случаи очень ранней пременопаузы, в возрасте 35 лет, и очень поздней, когда в 60 лет женщина имеет регулярные менструации.

Симптомы пременопаузы, менопаузы и постменопаузы

Симптомы пременопаузы

В данный период уровень половых гормонов женщины постепенно снижается, прекращается овуляция, зачатие становится маловероятным. Первым падает уровень гестагенов, отвечающих за менструальную функцию. При этом происходит нарушение менструального цикла: менструации становятся более редкими и короткими (в 60% случаев) или, наоборот, слишком обильными (в 35%). У некоторых женщин менструации прекращаются внезапно (в 5%). В зависимости от снижения уровня эстрогенов появляются такие характерные симптомы, как приливы, ночная потливость, головная боль, подавленное настроение, раздражительность, плаксивость, нарушение сна, снижается работоспособность. Нередко ухудшение самочувствия обусловлено существующими сопутствующими заболеваниями пищеварительной системы, сердца и сосудов, ожирением.

Симптомы менопаузы

На сроки наступления менопаузы влияют, как наследственные факторы, так и образ жизни женщины – условия труда и быта, питания, климат, отношение к занятиям спортом. У женщин, которые много курят, менструация может прекратиться на 1,5-2 года раньше, чем у тех, кто не курит.

В этот период повышается уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), на чем основываются диагностические тесты на менопаузу.

Симптомы постменопаузы

Симптомы, которые беспокоят женщину при пременопаузе и в менопаузе могут длиться до пяти лет. Позже, обычно исчезают. Зато возникают такие явления, как сухость и зуд во влагалище, снижение либидо, боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание. В постменопаузе яичники сморщиваются и уменьшаются в размере, что определяется при ультразвуковом исследовании. Постепенно развиваются изменения сосудов и костей, из-за чего женщины становятся подвержены атеросклерозу, инфаркту, гипертонии, инсульту и сахарному диабету. Кости становятся хрупкими, возрастает риск остеопороза. Изменения наблюдаются и в мышцах тазового дна, что приводит к опущению, а иногда выпадение влагалища и матки, и способствует недержанию мочи при напряжении. Женщины после 50 лет могут труднее переносить изменения погоды, у них чаще регистрируются аутоиммунные заболевания.

Когда возможно наступление раннего климакса?

Факторы, при которых возможно наступление раннего климакса или его быстрое прогрессирование:

аборты в анамнезе;

истощение яичников;

хромосомные заболевания;

синдром резистентных яичников;

психические нарушения;

хирургические операции на органах половой системы;

онкология;

лучевая и химическая терапия;

длительное воздержание от половых контактов;

заболевания воспалительного характера, передающихся половым путем;

вредные привычки;

наследственный фактор.

Как отсрочить наступление климакса и когда стоит обращаться к гинекологу

Существуют некоторые факторы, избавившись от которых можно повысить вероятностью более позднего начала климактерического периода, а именно:

сбалансированный рацион питания;

активный образ жизни;

своевременное выявление и лечение общих хронических заболеваний;

минимизировать влияние вредных факторов экологии.

Климактерический период – естественный и неизбежный процесс. После соответствующего обследования женщины врач-гинеколог может назначить препараты, которые помогут отсрочить или облегчить этот период жизни.

Для предотвращения симптомов патологического климакса на основании лабораторных и инструментальных обследований, консультативных заключений смежных специалистов (маммолог, эндокринолог, кардиолог и т.д.), после установления отсутствия противопоказаний, тщательно подбирается тип гормональных препаратов и назначается менопаузальная гормональная терапия. Такие лекарства регулируют уровень гормонов в женском организме и приводят к уменьшению выраженности симптомов патологического климакса и полное их исчезновение. Часто врач к такому типу препаратов назначает прием конкретных витаминов, микро- и макроэлементов.

Своевременное обращение женщины к врачу-гинекологу, обследование и специализированная помощь при патологическом климаксе облегчает его проявления и возвращает женщину к полноценной жизни. Но, неправильно подобранная комбинация гормональных препаратов может увеличивать риски возникновения онкологических заболеваний, заболеваний костной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и других систем организма. Поэтому самолечение в таких случаях может быть опасным. Только квалифицированный врач-гинеколог поможет в вопросах профилактики и лечения патологического климакса.

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