Последний месяц лета обещает ощутимые солнечные возмущения.

Отмечают незначительные магнитные колебания в начале августа – 2 и 3 числа. Но на состояние здоровья они не очень повлияют. Люди с заболеваниями сердца могут заметить незначительные перепады настроения и скачки давления. А вот метеозависимые перенесут этот период довольно легко.

10 августа возмущения Солнца усилятся, достигнув средних показателей. В это время не стоит себя излишне нагружать физически, к 13-14 августа колебания утихнут.

С 16 по 22 августа нужно быть готовыми к сильной магнитной буре и повышению температуры воздуха до +35 градусов. Буря будет настолько сильна, что не исключены помехи во время передачи радио- и телесигналов. На здоровье такая солнечная активность оставит след в виде мигреней, скачков давления и ломоты в суставах.

Магнитные бури в августе 2021 года Pinterest.com

Влияние магнитных бурь на человека

, ожидается магнитная буря средней силы. Ее приход эксперты советуют встретить исключением физических нагрузок и стрессовых ситуаций.

Самыми распространенными симптомами, которые говорят о влиянии магнитных бурь - это быстрая утомляемость, тревожное состояние, раздражительность, апатичность и сонливость. Геомагнитная активность негативно влияет на людей, страдающих от хронических заболеваний. В эти периоды недуги могут обостряться. А вот физически здоровые люди почти не замечают магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы уберечь себя от негативного влияния магнитных бурь, медики разработали ряд простых правил:

воздерживаться от употребления спиртных напитков, кофе, жирной, острой и другой тяжелой для организма пищи

пить больше воды, травяных чаев, компотов

больше находиться на свежем воздухе или проветривать помещение

не гулять в жаркое время суток (променады будут полезными утром и вечером)

отказаться на несколько дней от тяжелых физических нагрузок

следить за артериальным давлением (особенно важно эту рекомендацию соблюдать людям, у которых наблюдаются скачки этого давления)

тем, кто имеет хронические заболевания, стоит заблаговременно запастись необходимыми медикаментами

также полезным будет эмоциональный отдых

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