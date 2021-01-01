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Магнитные бури в августе 2021 года

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Последний месяц лета обещает ощутимые солнечные возмущения.
Магнитные бури в августе 2021 года
Магнитные бури в августе 2021 года
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Отмечают незначительные магнитные колебания в начале августа – 2 и 3 числа. Но на состояние здоровья они не очень повлияют. Люди с заболеваниями сердца могут заметить незначительные перепады настроения и скачки давления. А вот метеозависимые  перенесут этот период довольно легко.

10 августа возмущения Солнца усилятся, достигнув средних показателей. В это время не стоит себя излишне нагружать физически, к 13-14 августа колебания утихнут.

С 16 по 22 августа нужно быть готовыми к сильной магнитной буре и повышению температуры воздуха до +35 градусов. Буря будет настолько сильна, что не исключены помехи во время передачи радио- и телесигналов. На здоровье такая солнечная активность оставит след в виде мигреней, скачков давления и ломоты в суставах.

Магнитные бури в августе 2021 года
Магнитные бури в августе 2021 года
Pinterest.com
29 августа, ожидается магнитная буря средней силы. Ее приход эксперты советуют встретить исключением физических нагрузок и стрессовых ситуаций.

Влияние  магнитных бурь на человека

Самыми распространенными симптомами, которые говорят о влиянии магнитных бурь - это быстрая утомляемость, тревожное состояние, раздражительность, апатичность и сонливость. Геомагнитная активность негативно влияет на людей, страдающих от хронических заболеваний. В эти периоды недуги могут обостряться. А вот физически здоровые люди почти не замечают магнитных бурь.

Как защититься от магнитных бурь  

Чтобы уберечь себя от негативного влияния магнитных бурь, медики разработали ряд простых правил:  

  • воздерживаться от употребления спиртных напитков, кофе, жирной, острой и другой тяжелой для организма пищи
  • пить больше воды, травяных чаев, компотов 
  • больше находиться на свежем воздухе или проветривать помещение
  • не гулять в жаркое время суток (променады будут полезными утром и вечером)
  • отказаться на несколько дней от тяжелых физических нагрузок
  • следить за артериальным давлением (особенно важно эту рекомендацию соблюдать людям, у которых наблюдаются скачки этого давления)
  • тем, кто имеет хронические заболевания, стоит заблаговременно запастись необходимыми медикаментами
  • также полезным будет эмоциональный отдых

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Теги: метеозависимость, магнитные бури, август
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