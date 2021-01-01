Как выглядят опасные родинки и когда стоит обращаться к врачу – рассказывает врач-дерматоонколог Александра Барчук.

Они добавляют шарма или непосредственности, делают более интересным образ и быть его изюминкой, а могут стать большой проблемой. Речь идет, конечно, о родинках. Как выявить опасные родинки, за родинками в каких местах нужно следить особо пристально и что делать, если у тебя подозрительная родинка, рассказала врач-дерматовенеролог, дерматоонколог Александра Барчук из Smart Medical Center.

Врач-дерматоонколог Александра Барчук пресс-служба

Как выявить опасные родинки: скинчек от врача

Для проверок родинок есть определенный протокол скинчека. Он называется AВCDЕ и обозначает, на что следует обращать внимание при осмотре родинок.

A (asymmetry – асимметрия), если родинка асимметрична, на нее стоит обратить внимание.

B (border – край) – край родинки неровный, или нечеткий.

C (colour – цвет) – родинка изменила или имеет не равномерную окраску.

D (diameter – диаметр) – также стоит обратить внимание на размер. Крупные родинки могут перерождаться в меланому.

E (enlargement – увеличение) – родинка быстро растет, увеличивается или площадь родинки, или ее высота над уровнем кожи.

Таким образом, проанализировав свои родинки по этим характеристикам можно определить, есть ли вероятность того, что у вас развивается меланома.

Как определить опасные родинки: фото miiskin.com

В каких зонах появление родинок может быть опасным?

Наиболее опасные места для появления родинок – это лицо и ноги. На лице могут появляться бляшки красного цвета (базальноклеточная карцинома или плоскоклеточный рак). Такие бляшки появляются, как правило, у людей пожилого возраста, старше 60 лет. Примечательно, что они никак не беспокоят, кроме своего внешнего вида. В тоже время меланома может появляться в любом месте, начиная от волосяной части головы и заканчивая пальцами ног. Но с особым вниманием стоит следить за родинками, которые появляются на ногах, особенно на стопах. В этой зоне обычно появляются акральные невусы и они склонны к преобразованию в меланому.

Когда и к какому врачу обращаться с родинками

Если вы заметили, что родинка изменилась и выглядит не так, как раньше, стоит обратиться к врачу-дерматоонкологу. На проверку кожи стоит ходить раз в год и желательно к одному и тому же врачу. Он будет знать вас, ваши родинки, как они выглядели год тому и оценить изменения. Стоит добавить, что помимо меланомы есть и другие виды рака кожи, которые обычно проявляются более розовым цветом кожи. Если вы заметили у себя странные новообразования, которые быстро растут – стоит обратиться к врачу.

Текст подготовила: Ксения Бреславская

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