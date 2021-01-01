Что такое моральная усталость и как себе помочь?
Моральная усталость это состояние полной угнетенности человека, которое приводит к отсутствию интересов, апатии, необоснованным претензиям к себе и необъективной самооценке.
Такое состояние опасно постепенным невротическим расстройством. Моральная усталость, это узкий аспект психологической усталости, на которую также влияют и факторы угнетающие психику человека.
Что влияет на возникновение моральной усталости
- регулярные унижения
- недооценка начальства
- социальное неравенство
- назойливые мысли и тревожность
- рутинная работа
Морально устать может и маленький ребенок и взрослый человек. Очень часто находясь в подобном состоянии, человек сам начинает разрушать свою личность, становится замкнутым, вырабатывается заниженная самооценка, неуверенность, обида на жизнь, все это ведет к потере интереса к жизни.
- отсутствие получения удовольствия от ранее радостных и привычных занятий
- нежелание что-то делать на фоне потери интереса
- постоянные претензии к себе
- тревожное расстройство
- подавленное настроение
- перепады настроения, раздражительность
- проблемы со сном
- плаксивости, депрессии, истериках
- отсутствие аппетита
- тахикардия
- слабость
- головная боль, снижение иммунитета
Как помочь себе?
- учитесь решать внешние и внутренние конфликты по мере возникновения, не копите их
- душу лечат впечатлениями. Меняйте обстановку, посещайте экскурсии, развлекательные мероприятия, путешествуйте
- занимайтесь спортом, гуляйте, дышите воздухом
- новое хобби - способно отвлечь от повторяющихся негативных мыслей
- не требуйте от себя слишком многого, просто оставляйте себе в покое
- хорошо питайтесь и высыпайтесь
Ася Николаенко
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