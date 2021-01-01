Моральная усталость это состояние полной угнетенности человека, которое приводит к отсутствию интересов, апатии, необоснованным претензиям к себе и необъективной самооценке.

Что такое моральная усталость и как себе помочь? pinterest.com

Такое состояние опасно постепенным невротическим расстройством. Моральная усталость, это узкий аспект психологической усталости, на которую также влияют и факторы угнетающие психику человека.

Что влияет на возникновение моральной усталости

регулярные унижения

недооценка начальства

социальное неравенство

назойливые мысли и тревожность

рутинная работа

Морально устать может и маленький ребенок и взрослый человек. Очень часто находясь в подобном состоянии, человек сам начинает разрушать свою личность, становится замкнутым, вырабатывается заниженная самооценка, неуверенность, обида на жизнь, все это ведет к потере интереса к жизни.

Что такое моральная усталость и как себе помочь? pinterest.com

отсутствие получения удовольствия от ранее радостных и привычных занятий

нежелание что-то делать на фоне потери интереса

постоянные претензии к себе

тревожное расстройство

подавленное настроение

перепады настроения, раздражительность

проблемы со сном

плаксивости, депрессии, истериках

отсутствие аппетита

тахикардия

слабость

головная боль, снижение иммунитета

Как помочь себе?

учитесь решать внешние и внутренние конфликты по мере возникновения, не копите их

душу лечат впечатлениями. Меняйте обстановку, посещайте экскурсии, развлекательные мероприятия, путешествуйте

занимайтесь спортом, гуляйте, дышите воздухом

новое хобби - способно отвлечь от повторяющихся негативных мыслей

не требуйте от себя слишком многого, просто оставляйте себе в покое

хорошо питайтесь и высыпайтесь

Ася Николаенко

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