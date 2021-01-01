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Что такое моральная усталость и как себе помочь?

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Моральная усталость это состояние полной угнетенности человека, которое приводит к отсутствию интересов, апатии, необоснованным претензиям к себе и необъективной самооценке.
Что такое моральная усталость и как себе помочь?
Что такое моральная усталость и как себе помочь?
pinterest.com

Такое состояние опасно постепенным невротическим расстройством. Моральная усталость, это узкий аспект психологической усталости, на которую также влияют и факторы угнетающие психику человека.

Что влияет на возникновение моральной усталости

  • регулярные унижения
  • недооценка начальства
  • социальное неравенство
  • назойливые мысли и тревожность
  • рутинная работа

Морально устать может и маленький ребенок и взрослый человек. Очень часто находясь в подобном состоянии, человек сам начинает разрушать свою личность, становится замкнутым, вырабатывается заниженная самооценка, неуверенность, обида на жизнь, все это ведет к потере интереса к жизни.

Что такое моральная усталость и как себе помочь?
Что такое моральная усталость и как себе помочь?
pinterest.com
Признаки моральной усталости:

  • отсутствие получения удовольствия от ранее радостных и привычных занятий
  • нежелание что-то делать на фоне потери интереса
  • постоянные претензии к себе
  • тревожное расстройство
  • подавленное настроение
  • перепады настроения, раздражительность
  • проблемы со сном
  • плаксивости, депрессии, истериках
  • отсутствие аппетита
  • тахикардия
  • слабость
  • головная боль, снижение иммунитета

Как помочь себе?

  • учитесь решать внешние и внутренние конфликты по мере возникновения, не копите их
  • душу лечат впечатлениями. Меняйте обстановку, посещайте экскурсии, развлекательные мероприятия, путешествуйте
  • занимайтесь спортом, гуляйте, дышите воздухом
  • новое хобби - способно отвлечь от повторяющихся негативных мыслей
  • не требуйте от себя слишком многого, просто оставляйте себе в покое
  • хорошо питайтесь и высыпайтесь

Ася Николаенко

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Теги: усталость, психологическое здоровье
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