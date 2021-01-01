Индекс НОМА: что это такое и как сдавать анализ

Какая норма индекса НОМА и почему он может быть повышен?

Индекс НОМА: что это такое, как сдать анализ depositphotos

Индекс НОМА или индекс инсулинорезистентности определяют для оценки риска развития сахарного диабета, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Ivona расскажет, как определяют индекс НОМА, какова его норма и почему он может отклоняться от нормы.

Индекс НОМА: что это такое

Индекс инсулинорезистентности показывает снижение чувствительности тканей организма к действию инсулина. При инсулинорезистентности чувствительность тканей к инсулину снижена и глюкоза не может попасть в клетки, а ее количество в крови только возрастает. В то время, как клетки испытывают энергетический голод, поджелудочная железа начинает вырабатывать еще больше инсулина. Со временем резервы поджелудочной истощаются, клетки, отвечающие за выработку инсулина, погибают. Это может привести к развитию сахарного диабета. Избыток инсулина также может привести к развитию атеросклероза.

Индекс НОМА: как вычислить

Для того чтобы вычислить индекс инсулинорезистентности необходимо сдать тесты. Сегодня можно сдать два вида тестов: пероральный глюкозотолерантный тест и внутривенный глюкозотолерантный тест.

Но наиболее простым способом выявления инсулинорезистентности является расчет ее индекса. Для этого человеку достаточно сдать кровь из вены. В крови определят уровни инсулина и глюкозы и по специальным формулам рассчитают индексы НОМА-IR и caro. Их также называют анализом на инсулинорезистентность.

Индекс НОМА-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) рассчитывается по следующей формуле:

НОМА = (уровень глюкозы (ммоль/л) * уровень инсулина (мкМЕ/мл)) / 22,5

Индекс caro = уровень глюкозы (ммоль/л) / уровень инсулина (мкМЕ/мл)

В норме индекс НОМА не превышает 2,7. Этот показатель актуален для мужчин и женщин старше 18 лет и не зависит от возраста. Нормальный показатель индекса caro – не менее 0,33. Снижение этого показателя свидетельствует об инсулинорезистентности.

Причины повышения индекса НОМА:

Инсулинорезистентность, которая свидетельствует о возможном развитии сахарного диабета, атеросклероза, синдрома поликистозных яичников, чаще на фоне ожирения. Гестационный сахарный диабет (диабет беременных). Эндокринные заболевания. Прием некоторых лекарств (гормоны, адреноблокаторы, препараты для снижения уровня холестерина). Заболевания печени. Острые инфекционные заболевания.

Как правильно сдавать анализы на инсулинорезистентность

Для того чтобы получить корректные результаты нужно сдать анализы с учетом главных требований:

Сдавать кровь натощак утром, после 10 часового перерыва в еде.

Не курить за полчаса до исследования.

Недопустимы физические нагрузки за полчаса до теста.

Не желательно сдавать кровь после сильных стрессов, во время острых инфекционных заболеваний и обострения хронических.

В Киеве многие лаборатории делают анализы на инсулинорезистентность. Стоимость такого анализа 180-290 грн.

Автор: Ксения Бреславская

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