Индекс НОМА: что это такое и как сдавать анализ
Индекс НОМА или индекс инсулинорезистентности определяют для оценки риска развития сахарного диабета, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Ivona расскажет, как определяют индекс НОМА, какова его норма и почему он может отклоняться от нормы.
Индекс НОМА: что это такое
Индекс инсулинорезистентности показывает снижение чувствительности тканей организма к действию инсулина. При инсулинорезистентности чувствительность тканей к инсулину снижена и глюкоза не может попасть в клетки, а ее количество в крови только возрастает. В то время, как клетки испытывают энергетический голод, поджелудочная железа начинает вырабатывать еще больше инсулина. Со временем резервы поджелудочной истощаются, клетки, отвечающие за выработку инсулина, погибают. Это может привести к развитию сахарного диабета. Избыток инсулина также может привести к развитию атеросклероза.
Индекс НОМА: как вычислить
Для того чтобы вычислить индекс инсулинорезистентности необходимо сдать тесты. Сегодня можно сдать два вида тестов: пероральный глюкозотолерантный тест и внутривенный глюкозотолерантный тест.
Но наиболее простым способом выявления инсулинорезистентности является расчет ее индекса. Для этого человеку достаточно сдать кровь из вены. В крови определят уровни инсулина и глюкозы и по специальным формулам рассчитают индексы НОМА-IR и caro. Их также называют анализом на инсулинорезистентность.
Индекс НОМА-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) рассчитывается по следующей формуле:
НОМА = (уровень глюкозы (ммоль/л) * уровень инсулина (мкМЕ/мл)) / 22,5
Индекс caro = уровень глюкозы (ммоль/л) / уровень инсулина (мкМЕ/мл)
В норме индекс НОМА не превышает 2,7. Этот показатель актуален для мужчин и женщин старше 18 лет и не зависит от возраста. Нормальный показатель индекса caro – не менее 0,33. Снижение этого показателя свидетельствует об инсулинорезистентности.
Причины повышения индекса НОМА:
- Инсулинорезистентность, которая свидетельствует о возможном развитии сахарного диабета, атеросклероза, синдрома поликистозных яичников, чаще на фоне ожирения.
- Гестационный сахарный диабет (диабет беременных).
- Эндокринные заболевания.
- Прием некоторых лекарств (гормоны, адреноблокаторы, препараты для снижения уровня холестерина).
- Заболевания печени.
- Острые инфекционные заболевания.
Как правильно сдавать анализы на инсулинорезистентность
Для того чтобы получить корректные результаты нужно сдать анализы с учетом главных требований:
- Сдавать кровь натощак утром, после 10 часового перерыва в еде.
- Не курить за полчаса до исследования.
- Недопустимы физические нагрузки за полчаса до теста.
- Не желательно сдавать кровь после сильных стрессов, во время острых инфекционных заболеваний и обострения хронических.
В Киеве многие лаборатории делают анализы на инсулинорезистентность. Стоимость такого анализа 180-290 грн.
Автор: Ксения Бреславская
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