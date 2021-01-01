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Женский портал
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Радій літу та вигравай призи з Лайфемін

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10 суперпереможниць отримають набори Lancome.
Конкурс від Lifemin
Конкурс від Lifemin
Пресс-служба

Кожна жінка, з нетерпінням чекає на літо. У дитинстві, ми мріємо про зустрічі з друзями, морозиво, поїздки до бабусі, засмагу та відпочинок.

Коли починається доросле життя: робота, діти, сім‘я, наші мрії поступово об’єднуються з сімейними потребами.

Минає час, ми стаємо старше та починаємо відчувати зміни в організмі, з якими знайомиться кожна жінка – клімакс. Саме тоді, літо стає не такою очікуваною порою, як раніше, адже сильніше відчуваємо: припливи жару та пітливості, перепади настрою та підвищену дратівливість. Пережити ці відчуття влітку, інколи буває дуже складно, а думка про літо стає не такою привабливою, як раніше.

На щастя, сучасні жінки можуть дозволити собі не марнувати час на клімакс та насолоджуватися життям, адже для зменшення проявів клімаксу є Лайфемін. На основі рослинних екстрактів, Лайфемін сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому: припливів, дратівливості, різких змін настрою, нічної пітливості та порушень сну.

А цього літа, Лайфемін приготував 110 подарунків для своїх шанувальниць!

Перші 100 учасниць, які виконають умови Акції, отримують в подарунок Лайфемін, а серед усіх учасниць буде розіграно 10 наборів відомого бренду – Lancome.

Щоб отримати подарунки, Вам необхідно:

  1. Підписатися на сторінку Лайфемін у Фейсбук та поставити «+» до рекламного посту.
  2. Заповнити анкету (посилання на яку вказану в рекламному пості), та стати учасницею розіграшу набору.

Приєднуйтесь до сторінки Лайфемін у Фейсбук та приймайте участь у розіграші, що відбудеться 19 серпня. 

Не марнуй час на клімакс, насолоджуйся життям!

Акція триває з 19 липня по 15 серпня 2021 року. Ознайомитися з Офіційними Правилами Акції  можна на сайті.

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Теги: розыгрыш, конкурс, климакс
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Источник: ivonа bigmir)net

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