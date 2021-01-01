70-летняя киевлянка сыграла на одной сцене с Народным артистом Украины

70-летняя Сусанна Шаповал осуществила заветную мечту.

70-летняя киевлянка вышла на сцену театра и осуществила мечту всей жизни.

Сусанна Шаповал 25 лет работала на авиазаводе инженером-конструктором, но всегда мечтала об актерской карьере. Уже после выхода на пенсию стала взрослой моделью и вступила в театральный кружок. А недавно решилась подать заявку в проект «Ділися усмішкою» и рассказала о своей мечте. Ей досталась роль донны Люции Д'Альвадорец в известной на весь мир комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» в киевском театре «Актер». Сусанна сыграла на одной сцене с профессионалами, в частности с народным артистом Украины Анатолием Гнатюком.

«Когда мне позвонил режиссер, я была шокирована. Я не могла поверить, что действительно выйду на сцену и сыграю такую ​​большую и важную роль. Но у меня получилось! Позади недели волнения, изучение реплик, репетиции. И теперь я хочу сказать всему миру: не бойтесь. И ежедневно делайте хотя бы один шаг навстречу мечте», – сказала Сусанна Исааковна.

На очереди - воплощение мечты 70-летнего Валерия Кулика из Киева, с детства хочет научиться водить мотоцикл.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: