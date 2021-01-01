Двойной антиоксидантный заряд.

Надежно защищает иммунитет

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Польза лимона, а в частности витамина С, для иммунитета — известный факт. А вот о том, что кофеин тоже способен укрепить естественный барьер организма, знают немногие. Дело в том, что кофейные зерна (к растворимому кофе это относится в меньшей степени) содержат железо, цинк и несколько витаминов группы В. Эти активные вещества стимулируют выработку иммуноглобулинов и обеспечивают организму защиту от вирусов и патогенных организмов.

Может помочь снизить вес

Сразу стоит сделать оговорку, что без правильного питания и спорта, напиток работать не будет. Сочетание кофеина и лимонного сока способно повысить физическую выносливость (что помоет вам эффективнее тренироваться) и несколько ускорит метаболизм.

Почему кофе с лимоном - лучший способ начать утро? Pinterest

Тонизирует и улучшает когнитивную функцию

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Кофеин, воздействуя на аденозиновые рецепторы в головном мозге, отлично избавляет от чувства сонливости, повышает работоспособность и концентрацию, улучшает память. Активные вещества в составе лимонного сока обладают схожим действием. Конечно, их эффект несколько слабее кофейного, но в паре они смогут зарядить вас энергией на весь день.

Сочетание кофе и лимона обеспечивает организм двойной порцией антиоксидантов

Флавоноиды, содержащиеся в кофе, в сочетании с витамином С из лимона помогают бороться со свободными радикалами с двойной силой. Антиоксиданты предотвращают окислительные процессы в организме, которые ведут к ослаблению иммунитета, провоцируют преждевременное старение и могут вызвать некоторые хронические заболевания. Чашка кофе с лимоном по утрам обеспечит надежную защиту.

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